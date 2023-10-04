▲Ionex i-One 推新色與 10 吋款！本月新優惠同步走

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基隆市市長謝國樑所推動的「青年電動機車專案」，Ionex也期望能共同達成減碳、善盡社會公益目標。專案推出i-One都會版與S6Rex兩款暢銷車款，若符合「公益青年電動機車專案」身份，i-One都會版適用599單顆電池資費專案，僅需月繳599元搭配綁約60個月；S6Rex則可搭配1,099雙顆電池資費專案，月繳1,099元綁約60個月。Ionex 光陽電動車副總謝俊弘表示：「Ionex 光陽電動車也已於基隆佈建30座Ionex 換電站，更首度開設基隆第一間Ionex 光陽電動車專賣門市，以提供所有基隆民眾最深厚的造車底蘊及最暖心的換電體驗為目標持續擴增。」
i-One家族全新款式登場！彩光新色展現真我ｘ10吋車型十分安心
為搶攻年輕族群市場，Ionex 光陽電動車針對旗下最為熱銷的i-One家族：i-One／i-One Air／i-One Fly全部換上新裝，以鏡幻銀與星幻白的兩款彩光特仕版；i-One & i-One Fly 也同步推出冰霜銀與亮紫新色。光陽研發謝文瑄造型設計師表示：「光陽透過大數據調查，針對不同年齡層、居住地區等使用者分類建置『人物誌資料庫』分析各族群行為及偏好，本次新機種色彩規劃便是大數據分析結果，希望能打動年輕族群的消費者們。」
此外，光陽也為身材較為嬌小的騎士們推出高強度10吋輪圈車型；i-One家族新款式不僅擁有75cm友善低座高，騎乘時可雙腳輕鬆著地、騎乘更加安心以外，也擁有更為輕巧靈活的優勢，搭配單向雙活塞卡鉗煞車規格，可有效提高制動力、減少煞車距離，添增行車主行動安全性。
「牽One要快」10月專屬優惠 加碼抽五星飯店住宿券「安全ｘ貼心10分滿分」
Ionex 光陽電動車把握年底購車熱潮，宣布推出10月專屬「牽One要快」優惠活動，除針對i-One家族三款車款皆有超強優惠外，只要購買全新10吋車款，光陽再加碼五星級飯店住宿券，讓車主低碳旅行之餘，更體驗最頂級的住宿享受。
「牽One要快」活動資訊：
- 【最佳比例】i-One Air：購車就送12個月免費騎到飽 (價值9,588元) 及Ionex 精品安全帽 (價值 2,200元)
- 【都會時尚】i-One都會版：白牌最低入手價 29,800元 (建議售價63,800-雙北政府補助28,800-Ionex加碼購車金5,200=29,800)
- 【飛長好騎】i-One Fly：購車就送18個月*499元/月資費折抵 (價值8,982元) 及Ionex 精品安全帽 (價值2,200元)