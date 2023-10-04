為誣告案法庭激戰高虹安　「翁達瑞」評她口才流利常偷換概念扭曲

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陳說，我方律師就提供所謂的實務判例，實務上，在提告的當下，提告內容就成為誣告事實，即便提告之後撤告，也不改變誣告事實，至於高虹安只是限縮提告範圍，並沒有撤告，即便撤告，誣告都成立，何況是限縮範圍，這也是雙方爭論最大的焦點，就是提告的範圍及抄襲是否在誣告範圍內。
陳時奮稱「高虹安小姐口才流利，說起話來，常常會有偷換概念跟扭曲情形」，今天她在庭上講了好多句不實陳述，比如：她被李傑在學術履歷除名之事，高虹安在庭上的說法是「李傑發聲明否定此事」，這是不實陳述，事實上，高虹安在李傑的學術履歷被除名是事實，李傑並沒有否認，李傑只是說除名是更新疏漏並沒有否認，此點已被自己反駁。
陳時奮也提到，今天在法庭上，高虹安不得不面對抄襲問題，當法官請她確認論文及所謂被抄襲的期刊內容是否有相同，要她去確認，高虹安一直在兜圈子，直到最後法官追問，她才承認內容相同；而在兜圈子的過程中，高虹安以自己是第一作者，或是她在期刊後面註明有資策會跟辛辛那提兩種身分，這些無關抄襲的事實來轉移焦點，高虹安在庭上的反應跟說法，跟自己對她一慣的看法並沒有距離。
至於高虹安，她在開完庭後並沒有接受採訪，委由律師代為發言。高虹安委任律師柯志諄表示，對於陳時奮提告誣告案，是高虹安對陳時奮在臉書上陳述的一些內容，不實的地方提出加重誹謗案，其實高虹安當初提告的內容都是陳臉書中擷取的，還有大學的函文、回函也都是具體存在的事實
誣告罪本身需要虛偽、捏造事實及誣告故意才會成罪，陳提告的內容顯然跟誣告罪的要件不合，其他部分就尊重法院審判。