《鬼修女II》嚇破膽驚悚場景太難製作 導演直呼：差點拍到崩潰
MyVideo影音平台10月電影強檔片單出爐！恐怖系列「厲陰宅宇宙」最新作品《鬼修女II》搶先版將於10月10日上架。導演麥可查維斯透露，全片最難打造的恐怖場景，是艾琳修女在巷弄中尋找小男孩時，在一處報章雜誌攤撞見「鬼修女」瓦拉克。由於片中雜誌必須要被風吹動，多個被風吹翻頁的雜誌拼湊成恐怖意象，因此需要精心設計道具，導演查維斯表示：「我們一直想玩出新的恐怖花招，這個點子在最早製作電影時就有了，但實際執行比想像中困難。」他更直呼為了製作那個場景「差點崩潰」，「我知道這場驚悚效果會很好，但它就像是頭難以馴服的野獸。」
記者薛羽彤／綜合報導
恐怖片《鬼修女II》上映後口碑不俗，有不少影評大讚「比上集更精彩、更嚇人」，導演麥可查維斯（Michael Chaves）近來受訪時，把該片成功原因之一歸功於飾演「鬼修女」瓦拉克的演員邦妮艾倫斯（Bonnie Aarons），大讚她就是「恐怖的指標」，自帶「恐怖氣場」，導演查維斯說：「邦妮演出過多部恐怖片，但『瓦拉克』肯定是她的代表作，只要當她化上妝走進片場，所有人都會不寒而慄，她恐怖氣場之強大，我想每個人都會同意。」
「恐怖大師」導演溫子仁2013年推出《厲陰宅》後，驚悚驅魔劇情大受觀眾歡迎，後續延伸劇情形成「厲陰宅宇宙」，最新作品《鬼修女II》上映後，同樣叫好叫座，該片導演麥可查維斯接受外媒訪問時，談到「為何厲陰宅宇宙可以成功」，他點出因為該系列掌握到了「三大成功元素」，就是有效果的驚嚇、鮮明的角色和信仰題材，他更形容這三點是恐怖片的「神聖三位一體」，缺一不可，也是讓「厲陰宅宇宙」在全球擁有大批粉絲的原因。
此外，MyVideo支持台灣作品，共同出品的電影《疫起》、《少男少女》、動畫電影《八戒》，3部片共獲得金馬12項大獎入圍，其中《疫起》入圍最佳劇情片、男主角等8項，《少年少女》入圍最佳新演員、音效2項，《八戒》入圍最佳動畫片、動作設計2項。而身為金馬獎官方指定直播平台的MyVideo，將於11月25號線上完整直播金馬60星光大道及頒獎典禮。
除了恐怖片《鬼修女II》，阿湯哥挑戰不可能特技的《不可能的任務：致命清算 第一章》、超級英雄電影《藍甲蟲》、皮克斯動畫電影《元素方程式》、真人版電影《小美人魚》、改編自經典卡通的動畫電影《忍者龜：變種大亂鬥》、改編自真人真事的賽車手冒險《GT：跨界玩家》搶先版、限制級喜劇片《復仇狗聯盟》搶先版、馬東石主演的韓國犯罪動作續集《犯罪都市3》、傑瑞德巴特勒（Gerard Butler）主演的刺激動作片《坎達哈行動》、日本BL劇天花板之作《美麗的他電影版》等，都將在10月於MyVideo上架。