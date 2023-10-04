▲CITROËN 跨界掀背 C4 & Ë-C4 106.9萬起登台開賣！10/7進駐全台展示中心

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CITROËN C4 & Ë-C4現代化車艙氛圍，大面積切削風格且對稱式的中控台，以5.5吋無邊框高解析數位儀錶，極簡風格易於資訊閱讀，且儀錶側邊設置溫和的間接式氛圍照明；前衛造型的皮革包覆多功能方向盤，於盤幅左側集成駕駛輔助控制功能，右側則為多媒體控制按鍵。CITROËN C4 & Ë-C4全車系標配10吋全彩觸控螢幕整合音響與通資系統，10吋HD全彩觸控螢幕採超薄無邊框設計及亮黑色鏡面處理，結合人字紋飾鍍鉻調整輪，以法國原裝繁體中文操作介面整合通訊、影音娛樂及行車資訊等功能，搭載TomTom導航圖資，提供3年OTA線上圖資更新服務；同時，結合MIRROR SCREEN鏡像系統，支援無線 / 有線雙模式連結智慧型手機Android AutoTM或Apple CarPlay®，並可透過10吋HD全彩觸控螢幕操控Apple地圖或Google地圖衛星導航，抑或是聆聽Apple Music、Podcast或Spotify音樂，以及撥打電話等功能。CITROËN C4 & Ë-C4行李廂容積380公升，透過後座椅背全傾功能，可大幅提升至1,250公升；同時，全車多處貼心儲物空間，展現實用高機能。
CITROËN C4 & Ë-C4擁有純油、純電兩種動力選擇，CITROËN C4以蟬聯4屆國際引擎大賞International Engine of the Year最佳引擎之1.2升PureTech缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，不僅符合最新 Euro6 歐洲六期環保法規，更通過歐洲最新WLTP全球輕型車測試規範，可輸出130匹最大馬力及230牛頓米最大扭力，每公升17.7公里的油耗表現及每年牌照稅與燃料稅僅NT$ 8,640元，並配備EAT8智慧型8速手自排變速系統，結合最新Ë-Toggle 電傳線控撥動式檔位控制，擁有Eco節能、Normal一般、Sport運動三種駕駛模式。純電動能部分，CITROËN Ë-C4搭載永磁同步電動馬達、BMS電源控制單元與高容量驅動電池，擁有136匹 / 260牛頓米充沛動能，且配置50 kWh（瓩時）驅動電池，最大充電功率為100kW（瓩），以歐洲WLTP測試規範實測續航里程357公里，中華民國經濟部能源局依NEDC標準實測續航里程則達378公里；CITROËN Ë-C4採用CCS1規格充電連接器，透過第三方充電廠商設置之DC直流快速充電器，最高可使用100kW（瓩）充電功率替驅動電池進行充電，補電至80%蓄電量約24分鐘內即可完成；若使用 AC交流WallBox目的地充電器，以7.04 kW（瓩）充電功率補電，自20%至80%蓄電量約需4.5小時；如額外選購旅行用充電器，透過110V或220V插座之安全妥善停車區域為車輛進行補電，2.3 kW（瓩）充電效率自20%至80%蓄電量約需14.5小時。同時，CITROËN提供純電動車型驅動電池8年 / 16萬公里原廠保固，更針對電池模組配備液冷循環散熱裝置與加熱泵，適時調節驅動電池溫度，提升充電速度、優化行駛續航力，有效維持驅動電池效能。