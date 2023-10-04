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躲得掉歐七法規、躲不掉新的CAFE限制 GM、Stellantis、Ford恐面臨上千億天價罰款

▲ 躲得掉歐七法規、躲不掉新的CAFE限制 GM、Stellantis、Ford恐面臨上千億天價罰款
▲ 躲得掉歐七法規、躲不掉新的CAFE限制 GM、Stellantis、Ford恐面臨上千億天價罰款

Carture 車勢文化

Euro 7歐盟七期環保法規的爭議暫歇，至少目前看來會朝向暫緩實施前進，對於燃油引擎來說將不會有太大負擔，雖然在輪胎以及煞車方面可能會有新規範，但至少讓燃油引擎保有一點點生機，不過全新的CAFE規範可能會帶來新的衝擊，對於GM通用汽車、Stellantis以及福特來說恐將面臨巨額罰款。

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包含福特在內的底特律三巨頭認為全新的CAFE法規太過誇張，若是成真不僅成本增加，還將會面臨天價罰款。
包含福特在內的底特律三巨頭認為全新的CAFE法規太過誇張，若是成真不僅成本增加，還將會面臨天價罰款。
美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)提議在2032年將CAFE(車廠耗能總量管理)標準提高至每加侖58英里，這個數字大約是每公升24.66公里，這是一個非常巨幅的進化，而底特律三巨頭GM通用汽車、Stellantis以及Ford福特則寫了一封信給美國能源部，表示他們為了符合CAFE規範，每輛車將會面臨美金2,151元(約台幣6.9萬元)的額外成本，但是其他的車廠可能只要額外付出美金546元(約台幣1.8萬元)而已，而根據資料顯示如果他們沒有符合標準可能會為GM帶來美金65億元(約台幣2,100億元)、Stellantis 30億元(約台幣969億元)以及福特10億元(約台幣323億元)的罰款。

上述的底特律三巨頭是被罰款最重的，但是根據資料指出整個汽車行業將會因為全新的CAFE規定而遭受到美金140億元(約台幣4,521億元)的罰款，而美國能源局並沒有不接受車廠的抗議，他們表示可以讓車廠們提供更多資訊，充分瞭解產品開發的挑戰為何，但其實也有專家提到只要生產多一點的電動車就可以達成該目標，而如果美國的CAFE政策不變的話，許多電動車廠可能會因為販賣碳權而賺取龐大利潤，至少這三大巨頭有著龐大的需求量，而美國政府會不會降低標準來讓這些汽車業者更好過呢？就看他們維護環境的決心有多大了。

GM可以說是受到最嚴重傷害的車廠，預計很可能會被罰款高達65億美金。
GM可以說是受到最嚴重傷害的車廠，預計很可能會被罰款高達65億美金。
Stellantis集團也認為新的CAFE法規太過嚴苛，現在正在向美國能源局抗議當中。
Stellantis集團也認為新的CAFE法規太過嚴苛，現在正在向美國能源局抗議當中。

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AI倪珍報新聞