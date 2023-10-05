▲ 全新外觀座艙、首搭PHEV動力，Skoda Kodiaq正式發表

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Skoda Kodiaq於稍早前脫下偽裝正式發表，首先在外觀新世代Kodiaq換上全新水箱護罩，透過LED與同樣新造型的燈組和日形燈搭配組合，帶來醒目的光芒視覺效果，提到頭燈新世代Kodiaq配備Top LED Matrix矩陣頭燈，與先前相比亮度提升15%。車尾方面也換上全新的尾燈造型。在尺碼部分新Kodiaq長度增加61mm來到4,758mm，其餘則維持車寬1,864mm、車高1,659mm、軸距2,791mm。雖然尺碼成長幅度不大，但在車室空間卻有著不小進步，其中七人座車型，第三排乘坐頭部空間較以往增加15mm來到920mm，置物方面五人座車型在未放倒時增加75公升至910公升，倒放後2,105公升也有40公升的成長表現。而七人座的340公升也比之前增加70公升，倒放後的845公升也增大80公升。
新世代Kodiaq也是此次亮點，全新的格局設計帶來嶄新的感受，其中13吋獨立式中控螢幕不僅有著全新介面與更易辨識等特性，其規劃也替車室帶來更開闊的格局，然而進一步造就寬敞格局的就是排檔移至方向機柱旁，如此一來替中央鞍座爭取到不少空間。
新Kodiaq也首次搭載PHEV系統，透過一具1.5升渦輪引擎與電動馬達組合下，Kodiaq iV有著204hp最大輸出，及具備超過100公里的純電行駛能力。除PHEV Kodiaq也有準備1.5升渦輪+48V（150hp）與2.0升渦輪（204hp），及2.0升柴油（150hp/193hp）等選項。
全新Kodiaq預計將於2024年初上市，國內部分當然也會在明年就能看到了。