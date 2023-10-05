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拯救特斯拉崩跌銷售量 Model Y推出超便宜後驅入門版

▲ 拯救特斯拉崩跌銷售量 Model Y推出超便宜後驅入門版
▲ 拯救特斯拉崩跌銷售量 Model Y推出超便宜後驅入門版

Carture 車勢文化

特斯拉Tesla品牌旗下最受歡迎的車款Model Y現在於美國市場推出了更新的後驅入門版本，其售價是有史以來最實惠的選擇，雖然在動力表現以及續航里程上都沒有非常吸引人，不過至少提供了便宜的選項，此舉將有助於市佔率的提升，畢竟現在要跟比亞迪匹敵相當困難，後者擁有太強大的價格優勢，特斯拉勢必要有更多作為才可以避免被搶奪電動車霸主地位。

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特斯拉Model Y除了在中國推出更新款，現在也在美國推出了入門後驅版本。
特斯拉Model Y除了在中國推出更新款，現在也在美國推出了入門後驅版本。
先前中國市場更新的Model Y車型，在動力以及續航力方面都有所增加，現在美國市場雖然沒有同步更新，但是卻導入了入門後驅車型，其實這也與中國市場的設定相同，而單馬達後驅版本車型在美國的售價為43,990美金，折合台幣約142萬元，如果再加上聯邦政府提供了7,500元減免，價格將來到36,490美金，折合台幣約117.8萬元，這也填補了9月份開始停賣的雙馬達四驅入門車款，後者當時的售價是47,740美金，全新的入門車款將會更吸引人。

這輛基礎入門版本使用的是來自中國的磷酸鐵鋰電池，而不像其他車款使用鎳估錳鋰電池，而其續航里程為418公里，百公里加速的成績為6.9秒，最高極速表現為217km/h，快充部分支援到170kW，不像其他等級車款可以支援到250kW，但值得注意的是因為電池來自中國，因此其7,500美金的聯邦政府減免只能到年底而已，所以這兩個月將會是這輛車的銷售高峰，而預期未來特斯拉會針對各車型也都推出更便宜的入門車款，拯救萎靡不振的銷售量。

美國市場現在推出入門後驅版本，預計各地市場也將會跟進，台灣很可能導入後其售價將低於200萬元。
美國市場現在推出入門後驅版本，預計各地市場也將會跟進，台灣很可能導入後其售價將低於200萬元。
中國市場的設定本來就有一輛後驅入門版，預期在當地將不會有新的調整。
中國市場的設定本來就有一輛後驅入門版，預期在當地將不會有新的調整。

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