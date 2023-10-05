馮翊綱6年前心肌梗塞病危！鬼門關前走一遭「祖師爺帶我回來」
相聲瓦舍新作《包黑子壞壞》記者會今（5）日舉行，58歲團長馮翊綱創作緣由起於疫情期間很常去廟宇走動，創作了很多媽祖、土地公等神明的段子，這次便將包公的段子集合起來演出，被問到生活中曾經對神明眷顧有感嗎？馮翊綱提到6年前心肌梗塞病危，從鬼門關前走一遭的體驗。
記者羅凌筠／台北報導
馮翊綱2017年於上海演出，在舞台上心肌梗塞發作，感覺元神離魂，眼前越來越亮，眾人都成了金色的，聽聲卻愈加遠淡，他在心裡問了一聲：「這就是了嗎？」一個帶著笑意的沉穩聲音回應：「沒事，不是這一次。」馮翊綱下台後被送進醫院重症病房，動手術裝人工支架，好友代家屬收下2張病危通知。
馮翊綱受訪時透露，當下感覺祖師爺一直搭在他的肩膀，「祖師爺帶我回來，換我回來，要我好好寫戲，絕對有道理的。」至於現在的身體狀況如何？他立刻在現場示範一段唱戲台詞，聲音非常宏亮，並告訴大家，「挺得下去，可以的。」
《包黑子壞壞》由馮翊綱親自率領時一修、韋以丞、御天十兵衛和巫明如等成員一同演出，劇情圍繞著包青天「烏盆記」、「貍貓換太子」、「紫河車」等家喻戶曉的奇案展開，注入現代元素和時事議題，還能欣賞到古典戲曲和劇場元素的融合。《包黑子壞壞》自10月6日至11月5日在台北PLAYground空總劇場一路連演30場。