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隔空交戰互破紀錄 不如面對面直球對決，Tesla Model S Plaid Track Pack vs. Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo vs. Audi RS e-tron GT

▲ 隔空交戰互破紀錄 不如面對面直球對決，Tesla Model S Plaid Track Pack vs. Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo vs. Audi RS e-tron GT
▲ 隔空交戰互破紀錄 不如面對面直球對決，Tesla Model S Plaid Track Pack vs. Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo vs. Audi RS e-tron GT

Carture 車勢文化

前些時候Tesla以Model S Plaid打破了Porsche Taycan Turbo S在紐柏林的紀錄，幾天後則有消息Porsche已做好奪回寶座準備，然而與其隔空交戰不如直球對決，對此外媒就規劃Model S Plaid對上Porsche Taycan Turbo S，為了兩車太單調於是乎也找來Audi RS e-tron GT加入一同比拚。

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紐柏林是各車挑戰與證明實力最具代表性的賽道，然而除了燃油車與超跑外，近年因電動車愈來愈多也陸續加入了競爭行列，其中於2019年8月時，Porsche Taycan Turbo以7分42秒34的成績成為量產電動車最速，但之後則被Tesla Model S以7分35秒58搶走頭銜，不甘心的Porsche派出更強的Taycan Turbo S以7分33秒35成績再度奪回寶座，這對於Tesla當然也不是滋味，於是乎讓擁有1,020hp馬力的Model S Plaid出戰，最終以7分25秒231再破紀錄。

關於頭銜一再被奪，有消息傳出Porsche已再次破紀錄要回寶座，但時機一到就會公布，然而看雙方隔空交戰互破紀錄，就有外媒覺得這樣太無趣了，因此就規劃兩車面對面進行直球對決。外媒找來此次直線加速比拚的Tesla為Model S Plaid Track Pack車型，而Porsche則是Taycan Turbo S Sport Turismo，為了增加可看性也安排Audi RS e-tron GT參戰。不過直線加速憑的是誰馬力大，在這部分Model S Plaid則較有優勢，因此誰會勝出不難想像。

影片來源 AutoTrader

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AI倪珍報新聞