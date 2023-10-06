台灣保時捷 Dream Together 夢工程計畫帶領偏鄉學子尋夢
▲台灣保時捷 Dream Together 夢工程計畫帶領偏鄉學子尋夢
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2023-10-06 18:25:01
台灣保時捷「Dream Together 夢工程計畫」長期關注偏鄉教育議題，除了支持博幼基金會推展偏鄉學童教育，今年持續將足跡延伸至台灣不同角落。台灣保時捷員工組成的志工團隊南北奔走超過 2,500 公里，相當於環台 2.5 圈，深入博幼各地據點，包括南投、雲林、海拔最高的嘉義中心，以及最南端的屏東中心，鼓勵孩子Dream Together in Full Colors，盡情大膽想像、揮灑創造未來的藍圖，並期許孩子們無論夢想為何，只要為自己設下目標，就能一步步前進。
台灣保時捷總裁Christian Nater 表示：「台灣保時捷長期支持博幼基金會推行偏鄉學習計畫。我們在暑期課輔班期間實際造訪深山部落，分享保時捷的開拓精神，也帶著孩子們親身感受保時捷的性能魅力，期待能夠鼓舞孩子勇於探索自己心之所向，並逐步實現每個目標；看到孩子們在畫紙上盡情揮灑，拼貼出未來的無限可能，我們也感受到他們的才華和熱情。未來，我們將會持續與博幼社會福利基金會合作，給偏鄉學童永續支持。」 台灣保時捷同仁也暫時放下手上工作，參加這趟獨特的旅行。他們擔任一日志工，向所有師生分享他們的逐夢旅程。而博幼師生也對台灣保時捷的志工到來感到相當興奮，透過與來自不同文化背景的人們交流，激發孩子的想像力，鼓舞他們勇往直前，探索無限可能。 博幼基金會董事長唐傳義表示：「資源有限是造成偏鄉學習落差的主因，尤其是城鄉差距的教育鴻溝，以及有助於鼓勵學習動機及增進學業表現的課後照顧體系不夠完善，這使得許多偏鄉學童難以跟上學校課業的進度。博幼基金會致力透過教育幫助孩子提升競爭力，培養獨立自主的能力，期待最終可幫助他們翻轉人生。感謝台灣保時捷團隊為博幼基金會的孩子規劃了這場專屬於他們的精彩活動，並奔波數千公里，陪伴大家一整個下午，帶給孩子們難得的學習機會，這些都是獨一無二的養分，將持續陪伴孩子學習、成長。」
台灣保時捷夢工程計畫自2019年起與博幼基金會合作， 2022年起舉辦 Dream Together Summer Class Tour，為偏鄉學童打造難忘的暑假時光。