降價幅度達十萬！Subaru 推本月車系優購方案！
歡慶SUBARU登台21周年，台灣意美汽車本月正式推出「超強檔優惠，唯一鉅獻」專屬優惠購車活動，特別針對全新超性能房車/家庭跑旅WRX & WRX WAGON、純電最強休旅Solterra，以及豪華旗艦休旅OUTBACK等重磅車款推出絕版價優惠，分別為WRX 4D 2.4 EyeSight（NT$ 162.8萬元）、WRX Wagon 2.4 EyeSight（NT$ 168.8萬元）、SOLTERRA單色 / 雙色（NT$ 179.8萬元 / 181.8萬元）、OUTBACK 2.5 i-T ES LITE / 2.5 i-T ES（NT$ 149.8萬元 / 152.8萬元）。除了以絕版價入主上述四款超人氣坐駕之外，消費者也可選擇100萬50期高額0利率，並可享5年12萬公里原廠保固之優惠，史上「超強檔優惠，唯一鉅獻」的最佳購車良機您千萬不容錯過！
2GameSome - 有車賞
SUBARU旗下同級最強極致安全休旅Forester提供六款車型的堅強產品陣容，不僅坐擁百項安全配備及寬敞舒適的車艙空間，更搭載同級唯一的對稱式全時四輪驅動及水平對臥引擎，絕對是全家人一起創造安心愉悅旅程的最佳首選。凡於10月1日至10月31日止，入主Forester全系列車款即贈送價值3萬元的360度環景影像系統以及5年或12萬公里原廠保固之外，指定車款(2.0 i-S ES車型)可享90萬40期0利率等三重購車優惠禮遇，讓每一位愛家好爸爸都能輕鬆入手。此外，自上市以來透過傲視同級CUV級距的強大產品實力，迅速獲得廣大台灣年輕消費者青睞的全新世代Crosstrek也同步加碼購車優惠，讓心儀這款跨界潮旅的準車主們購車無負擔，凡入主Crosstrek即享100萬36期0利率和5年或12萬公里原廠保固之優惠。
SUBARU誠摯邀請全台消費者於光輝十月期間，親臨SUBARU全台展示中心賞車及試乘體驗。台灣意美汽車將為您貼心規劃最符合個人需求的全車系購車優惠專案，敬請把握本月份超強檔優惠，唯一鉅獻的圓夢時刻，輕鬆入主SUBARU旗下日本原裝進口的優質坐駕！
車型
建議售價（萬）
優惠價（萬）
優惠促銷方案
|24MY CROSSTREK 2.0 i-S EyeSight
$111.8
–
- 100萬36期0利率
- 5年或12萬公里原廠保固
|23MY Forester
|2.0 i-L ES
$115.8
–
- 60萬24期0利率
- 加贈電動尾門
- 加贈360度環景影像系統
- 5年或12萬公里原廠保固
|2.0 i-L ES GT Edition Lite
$122.8
–
|2.0 i-L ES GT Edition
$127.8
–
|2.0 i-S ES
$125.8
–
- 90萬40期0利率
- 加贈360度環景影像系統
- 5年或12萬公里原廠保固
|2.0 i-S Black Edition
$126.8
–
|2.0 i-S ES GT Edition
$135.8
–
|23MY Outback
|2.5 i-T ES LITE
$159.8
$149.8
- 100萬50期0利率
- 5年或12萬公里原廠保固
|2.5 i-T ES (可選雙色內裝)
$162.8
$152.8
|23MY BRZ
|2.4 MT
$162.8
–
- 120萬60期0利率
- 5年或12萬公里原廠保固
|2.4 AT ES
$166.8
–
|23MY WRX 4D 2.4 EyeSight
$172.8
$162.8
- 100萬50期0利率
- 5年或12萬公里原廠保固
|23MY WRX Wagon 2.4 EyeSight
$178.8
$168.8
|23MY Solterra
|單色
$189.8
$179.8
- 100萬50期0利率
- 5年或12萬公里原廠保固
|雙色 (冰川白/黑車頂)
$191.8
$181.8