▲Hyundai 推 Tucson L Shadow Edition 特仕款，限量兩百台，售價 109.9 萬起！

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底蘊本質以第三代N-Platform平整化底盤和低重心車體結構打造，不僅提供動態行駛時乘坐舒適感和穩定性，還為駕駛者提供流暢清晰路感回饋。此外，車體高比例運用AHSS先進高剛性鋼材，有效強化車輛動態的抗扭曲，更為意外時減緩撞擊受力，對車室內人員提供全方位的防護。
有別於一成不變的設計套路，TUCSON L搶眼帥氣新世代外觀設計，Shadow更多了專屬個性化識別細節，醒目的隱藏式飛翼日行燈，首搭紳士品味灰色系，點綴一道闇夜紅線條環繞其身，黑化後視鏡及車門把手、專屬18吋雙色切削鋁圈、車尾專屬銘版。遠勝同級最長2,755mm軸距大器車艙內，TUCSON L Shadow質感更升級，紳士風格專屬麂皮座椅、搭配金屬油門踏板及門檻飾條，更加凸顯先進次世代跑旅的氛圍。
前衛新穎的大膽設計、科技品味的內裝質感，還需搭配安全滿分的主被動科技，時時守護每一位乘坐家人。TUCSON L Shadow搭載高達18項的「HYUNDAI SmartSense」先進安全科技，多項同級唯一的FCW-JX對向來車路口安全偵測、FCA-JX對向來車路口煞停輔助、RCCA後方交通防撞輔助、BCA盲區碰撞避免輔助，甚至是具備LV.2等級的SCC智慧型主動車距維持(附Stop & Go)、LFA全速域車道維持輔助、LKA車道偏移輔助、FCA前方主動煞停輔助，抑或BCW盲區偵測警示、SEW安全下車警示和LVDA前車駛離提醒等，為你全面守護乘車安全。
TUCSON L Shadow結合了造車工藝、新世代設計、豪華內裝與安全科技於一身，正式售價109.9萬元，限量200台，敬邀追求不凡品味的朋友搶先入主，歡迎親臨全國HYUNDAI展示中心賞車！