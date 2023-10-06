▲ 市場新選擇，韓國高科技「U盾」品牌隔熱紙強勢進軍台灣

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在看似已經成熟的隔熱紙市場中，尚騰汽車集團反向思考台灣消費者究竟需要什麼樣的隔熱紙，因此藉由新成立的「尚宇先進應材股份有限公司」引進韓國E&B株式会社旗下新創品牌 ─ 全新「U盾」品牌隔熱紙（USHIELD），以創新的高科技特殊材料工法及領先全球的超強抗UV防曬科技等創新優勢，為國內車用隔熱紙及車體防護膜市場帶來革命性新視野！
隔熱紙潮牌先驅引領繽紛時尚風 「U盾」正式在台灣推出革命性新產品三部曲
U盾隔熱紙於今日同步推出三款顛覆傳統的革命性創新產品，品牌旗下產品更獲得多項專利與國際認證(註1)，為國內消費者提供更多與眾不同的創新選擇與安裝體驗。
(註1：自2015年起，E&B株式会社陸續於韓國申請包括防紅外線圖層/薄膜專利、犀牛皮自我修復、隔熱紙塗層製造技術、汽車內外飾保護膜等多項獨家專利。2017年獲得ISO 9001 品質管理系統以及ISO 14001 環境管理系統等國際認證標準。)
- 全球首創- U盾「SKINEX UNIQ外貼式防刮汽車隔熱紙」台灣領先上市
SKINEX UNIQ外貼式隔熱紙主要產品特性包括：1.「自體修復能力」：SKINEX UNIQ隔熱紙所採用的TPU材料具有柔韌的物理特性，因此易於伸展並具備防刮和自體修復功能，而厚度更從2mil優化至4mil (註: mil密耳為度量衡單位，1 mil = 千分之一英寸)。2.「優異防水效能」：SKINEX UNIQ隔熱紙強大的防水性能得以應對惡劣的暴雨氣候，同時提供出色的撥水效果。3.「有效隔絕太陽熱能和阻擋紫外線」：SKINEX UNIQ隔熱紙可阻擋有害的紫外線達99%，從而保護我們的皮膚並防止因長期的日光照射導致車艙內部設備氧化變色。4.「更加節能環保」：透過有效降低進入汽車內部的太陽熱量達到節約能源，SKINEX UNIQ隔熱紙可有效降低冷卻車艙內部的耗能成本，讓車內冷氣系統更有效率。5.「玻璃保護」：SKINEX UNIQ隔熱紙在變幻莫測的天氣和意外事故發生當下，能夠利用材料本身物理特性提供強大的撞擊抵抗力，保護車內乘客安全。
- 全新U盾「Ultra-S系列」正式引進台灣成為全台最強抗紫外線防曬隔熱紙
| 型號/係數
| 透光率
| 外反光率
| 內反光率
| 紅外線阻隔率
| 紫外線阻隔率
| S-70K
| 72.7 %
| 10.7 %
| 9.8 %
| 99 %
| 99-100 %
| S-20S
| 20 %
| 6 %
| 5 %
| 99 %
| 99-100 %
| S-20V
| 20 %
| 14.5%
| 13 %
| 95 %
| 99-100 %
- 誰說隔熱紙不能又時尚又搶眼? 全新U盾「獨家輕奢時尚多彩」Pink粉紅隔熱紙系列同步繽紛登場
尚騰汽車集團積極拓展新事業體 國內車界四強聯手打造最強U盾搶市
今日的全新U盾隔熱紙品牌暨新產品發表會上，包括尚宇先進應材游仁鑫總經理、E&B株式会社李泰星(이태성)社長、尚騰汽車集團吳睿弘執行長、TYC堤維西交通工業丁正台資深副總、升優國際洪德郎董事長、山立通運林振龍總經理、東立物流翁吉村協理和鄭智誠協理…等經營團隊與眾多貴賓齊聚現場，共同為全新U盾隔熱紙品牌正式在台上市揭開序幕。
尚騰汽車集團執行長吳睿弘表示：「對於尚騰汽車集團來說，這次導入韓國高科技品牌全新U盾隔熱紙（USHIELD）是另一個嶄新的開始，象徵我們的汽車事業部門未來將能提供顧客更多元化的服務。這次能夠和台灣汽車產業界三大龍頭公司開啟合作契機，進而攜手和韓國E&B株式会社建立緊密的夥伴關係更是備感榮幸，未來 ”尚宇先進應用材料” 也將秉持深耕台灣汽車隔熱紙及周邊應用商品市場的目標而努力，提供品牌旗下一系列結合先進材料與創新防曬科技的新世代產品，相信全新Ｕ盾隔熱紙絕對能讓台灣消費者刮目相看。」
【U盾隔熱紙全系列產品價格表】
| 系列
| 型號
| 定價
| SKY
晴空
| Sky 50C-30
| NTD15,000/台。前檔NTD6,000、車身NTD9,000
| Sky 50C-15
| NTD15,000/台。前檔NTD6,000、車身NTD9,000
| SKY
晴空
| Sky 90C-30
| NTD35,000/台。前檔NTD13,000、車身NTD22,000
| Sky 90C-10
| NTD35,000/台。前檔NTD13,000、車身NTD22,000
| KRYSTSL
晶透
| Krystal 70C
| NTD37,000/台。前檔NTD13,000、車身NTD24,000
| Krystal 75C
| NTD37,000/台。前檔NTD13,000、車身NTD24,000
| VIOLET
絢紫
| Violet 90S-30
| NTD40,000/台。前檔NTD15,000、車身NTD25,000
| Violet 90S-10
| NTD40,000/台。檔NTD15,000、車身NTD25,000
| GHOST
魅影
| Ghost 90S-30
| NTD38,000/台。前檔NTD14,000、車身NTD24,000
| Ghost 90S-10
| NTD38,000/台。前檔NTD14,000、車身NTD24,000
【U盾隔熱紙全台經銷商資訊】
| 區域
| 公司名稱
| 通訊地址
| 電話
| 北區經銷商
| 尚宇
| 新北市新莊區中正路50號
| (02)2997-8911
| 中區經銷商
| 天睿
| 台中市北屯區大連路三段21巷49號4樓
| 0972-986596
| 南區經銷商
| 宇光
| 台南市南區新忠路5號
| (06)292-3636