▲保時捷發表限量收藏款賽車 911 GT3 R rennsport

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賽車運動部門副總裁 Thomas Laudenbach 強調道：「全新保時捷 911 GT3 R rennsport 能帶來最原始的 911 賽車駕馭體驗，藉由頂尖賽車科技與經典的保時捷設計語彙結合，每次見到 911 GT3 R rennsport都令人興奮地起雞皮疙瘩。911 GT3 R rennsport 的優異性能讓保時捷的品牌歷史觸手可及。選擇在 Laguna Seca賽道上的Rennsport Reunion 7活動中展示911 GT3 R rennsport給廣大的保時捷車迷再適合不過，這是給我們客戶的專屬饗宴，唯一的限制就是全球限量 77 部。」
這款極致跑車由Style Porsche團隊的 Grant Larson 與 Thorsten Klein 操刀設計。美國籍的Grant Larson 在 Style Porsche 擔任特殊專案總監長達14年，他強調道：「911 GT3 R rennsport 將承繼現代版保時捷 935 的地位，當時的935是以接近標準版本的 911 GT2 RS Clubsport 為基礎打造，而今日的 911 GT3 R rennsport 則是基於 992 世代的 911 GT3 R，覆蓋在大量碳纖維表皮底下的是一款純種賽車。」和 Larson 一起負責打造 911 GT3 R rennsport 的 Thorsten Klein 在 Porsche Exclusive Manufaktur 保時捷個人化訂製部門中負責特殊訂製車款，Klein 補充說道：「我們將這款限量車型的車寬加寬一些、又在視覺上讓車長看來更加修長，使得車身在精美的輪圈上顯得非常低趴。如此完美的比例，讓911 GT3 R rennsport 具備更強的視覺衝擊力。」
簡而言之，僅有前廂蓋和車頂來自於標準版的 911 GT3 R，其他所有911 GT3 R rennsport 的車身部件都是重新設計。Larson 和他的團隊採用大幅精進空氣動力學的車頭設計，其中包含空氣冷卻進氣口與導風口。設計師還特別強調在側翼和鰭片周圍的視覺造型，以整流罩包覆側翼，能防止外來衝擊帶來的損傷；前輪拱的進排氣口造型重新設計，以此強調更加大器的外觀；並透過三組車身上的鏡頭和駕駛艙中的螢幕所組成電子後視系統，取代傳統的車外後視鏡。
針對賽車尾部設計的修改別具特色，巨大的尾翼是面對氣流的主要部件，該設計令人想起傳奇的 Brumos 保時捷 935/77。1978 年，美國籍車手 Peter Gregg、荷蘭籍車手Toine Hezemans以及德國籍車手 Rolf Stommelen 共同駕駛 935/77 在 Daytona 24 小時大賽中為保時捷拿下第7次總冠軍。
大膽的車尾設計不僅帶來視覺感官的衝擊，同時也反映在下壓力上，為了確保水平元件的負載在標準範圍之內，設計團隊額外增加兩組垂直的支撐部件。以功能性而言，這組大型尾翼讓人想起保時捷 962 利曼賽車，成為連接過去與現在的橋樑。尾燈由一條精細的LED光條組成，並且融入發光的「PORSCHE」字樣，呈現出更加寬大的車尾。再將視線往下移動，可以看到大型的後保桿為了輕量化，取消格柵與護板，露出內部的機械部件，包含排氣系統以及中置雙出排氣尾管。
911 GT3 R rennsport 的特殊設計也顯現在微調後的內裝上，用於顯示兩具安裝在葉子板鏡頭畫面的螢幕和諧地融入座艙兩側，中控螢幕啟動畫面的特殊圖樣以及儀錶台上的限量編號都有著這輛賽車的剪影作為妝點，座艙內的氛圍照明燈還會隨著顏色可調的頭燈變換主題。所有的安全功能都符合 FIA 標準規範，堅實的防滾架只允許安裝駕駛座椅，因此就如同全球正在使用的 911 GT3 R，rennsport 限量版本也是一款單座賽車。
由 BBS 打造的 18 吋輪圈具有獨特的賽車設計，引人注目的造型更是目光焦點。具有中央鎖定裝置的輪圈同時也具備所有競技輪圈的技術要求及最高設計標準，保時捷賽車運動部門為其施以金屬深銀色作為標準漆。
911 GT3 R rennsport 在車色方面打破常規，這款全新收藏版車型的白車身為純碳纖維打造，車身外殼為金屬瑪瑙灰，保時捷在此基礎上，首次提供一款賽車在出廠時有 7 種車色選項，其中包含星璃桃與信號橘。此外還有三款獨家塗裝設計，讓外觀設計得以更加客製化。Style Porsche 的 911 GT3 R rennsport 專案經理 Thorsten Klein 說道：「豐富的歷史形塑了保時捷品牌，在賽車領域更是如此。歷史當然為我們帶來源源不絕的靈感，但我們絕不想打造複製品或簡單地復刻。我們選擇的三款塗裝設計都是全新的詮釋，而非單純地對品牌歷史致敬。」
「Rennsport Reunion Design」以傳統賽車色彩為基礎，並在令人讚嘆的車身表面上加上波浪狀塗裝，波浪流動的方式讓人想起 Laguna Seca賽道上傳奇的Corkscrew組合彎，也正是911 GT3 R rennsport在賽道上進行發表的位置。這種致敬方式強調車身與尾翼的比例，同時更凸顯尾翼上外露的碳纖維，在表面還會額外覆蓋一層半透明的塗層。「Flacht Design」以紅白相間為主題，這兩種色彩是保時捷賽車運動部門使用的經典配色，與向外擴展的擋泥板造型相得益彰。「Flacht」一詞指的是保時捷魏薩研發中心之內，賽車運動部門的所在地。第三個選項是「Speed Icon Design」，主色調是深淺不同的藍色，用於強調車輛的寬度。
911 GT3 R rennsport 以保時捷目前的 GT3 等級賽車為基礎打造，然而，相較於 911 GT3 R（992世代），這款限量版本車型不受到嚴苛的賽事認證規範或是性能平衡（BoP）所限制。Dr.-Ing. Andreas Singer 的研發團隊藉由多種技術改進，將這些自由度轉化為一款更具魅力的賽車。911 GT3 R rennsport 擁有輸出更強勁的引擎、更輕的車重，以及和 911 RSR 相似的吸睛造型與悅耳聲浪，造就出這款保時捷有史以來最炙手可熱的收藏版賽車。
911 GT3 R rennsport搭載和 911 GT3 R 同樣的4.2 升水平對臥六缸引擎，最大轉速高達 9,400 rpm，得益於不受賽事規範限制，最大馬力達到 620 PS（456 kW）。這代表引擎的升功率達到 148 hp，創下搭載自然進氣引擎的 GT 賽車紀錄。相較根據不同的性能平衡（BoP）限制，最大馬力為 565 PS（416 kW）的 911 GT3 R，911 GT3 R rennsport 的性能明顯提升不少。這具擁有四閥門缸內直噴的水冷引擎必須使用 E25 燃油，其中包含生質酒精汽油、再生燃油（reFuel）以及利用再生能源生產、能達到近乎碳中和的e-fuels。藉由這些燃油爆震較小的特性，使得點火角得以提前，並提高六個汽缸的壓縮比。使用 E25 燃油時，專為 GT3 R rennsport 所開發的活塞和曲軸能夠帶來更強勁的動力。然而，這具引擎也能夠使用傳統燃料運作。
豐沛的動力透過六速序列式變速箱傳遞至後輪，這具變速箱也來自 911 GT3 R，但做了些許微調。透過方向盤換檔撥片控制電子檔位驅動器來進行檔位切換，其中 4、5、6檔的齒比與在 Daytona 賽事中的 GT3 賽車設定相同，在 6 檔、轉速達到 9,000 rpm 時，911 GT3 R rennsport 將達到所設定的極速，該數值比使用 FIA 認證齒比的 GT3 R 高出 20 km/h。
在未降噪的版本中，中置雙出的賽車排氣系統帶來真實且極富情感的引擎聲浪。針對有噪音限制的賽道，保時捷另外提供兩種具有消音器和三元催化器的降噪版本。
底盤也大致與 GT3 賽車相同，前軸採用先進的雙A臂懸吊布局，搭配後軸多連桿懸吊，帶來最佳的車輪導引性能，所配備的五向可調賽車避震器來自 KW，並具有洩壓功能。保時捷賽車運動部門在交付 911 GT3 R rennsport 時會預先設置好指定的基本設定，若要進一步微調懸吊設定能夠透過墊片調整，如此一來無須對懸吊系統進行費時的測量，就能快速進行微調。
另外一大賣點是米其林專為 911 GT3 R rennsport 開發的賽車輪胎。相較於米其林 Pilot Sport M S9，這套輪胎的全新結構和新型胎面配方帶來更好的暖胎效率和駕駛性能。除此之外，特別開發的胎壁設計和 911 GT3 R rennsport 的外觀完美地合而為一。
911 GT3 R rennsport 使用由 AP 提供的鋁合金單體賽車煞車系統，配備有鈦製背板的煞車皮，總計可減輕簧下重量約 1 kg；容量 117 升的全新 FT3.5 安全油箱相較於舊款油箱也減輕了 1 kg，未來也能在 911 GT3 R 的賽事中使用新款油箱；開發團隊的另一項減重手段是取消空調系統，僅藉由 911 GT3 R 的座椅冷卻系統來為車手提供通風功能。總體而言，開發團隊將 911 GT3 R rennsport 的空車重量達到 1,240 kg，使馬力重量比達到 2.0 kg/PS。