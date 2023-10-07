▲遛狗未繫繩引發衝突！　安全防護多一點、糾紛就少一點

我是廣告 請繼續往下閱讀
狗沒繫繩嚇到民眾骨折 飼主判拘役55日動保處去（111）年接獲一起案例，因為飼主沒為狗狗繫牽繩，驚嚇到路過的民眾，導致民眾因此跌倒傷重骨折，更對飼主提告傷害，今年判決出爐，經法院認為台北市已有明文規定飼主攜帶寵物出入公共場所應使用牽繩等防護措施，飼主未遵守規定讓犬隻靠近民眾，導致民眾驚嚇跌倒受傷具有因果關係，飼主因此被判過失傷害罪，處拘役55日。
今年在台北市信義區的A飼主帶貴賓犬去公園後放開牽繩，貴賓犬與陌生柴犬互動，卻遭拒絕且被攻擊的衝突事件，A飼主因未幫狗狗繫牽繩而無法讓互咬的狗狗分開，柴犬在打架的過程中被咬傷，繫有牽繩的柴犬飼主B小姐無端受驚嚇。A飼主除了要負責醫療費用外，還要面臨被裁罰。
▲動保處呼籲，寵物外出一定要繫妥牽繩，除可保護動物及他人，更可避免被裁罰。（圖／台北市動保處提供）
動保處提醒，飼主與狗狗外出除伴同在旁外，更要為狗狗繫牽繩或做好防護措施，才能及時減少衝突。民眾如遇到被有主犬隻攻擊事件，可先報警維護自身權益，並撥打1959動物保護專線通報動保處查處動物保護法案件。另依台北市動物保護自治條例第10條已明訂，飼主於攜帶寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應使用鍊繩、箱籠或採取其他適當防護措施，違者可處新台幣2千元以上1萬元以下罰鍰。飼主攜帶寵物出門，除了要繫好牽繩外，也要時刻注意寵物的動向，避免讓寵物侵害到他人權益。如果想讓狗狗自由自在奔跑，可到臺北市現有19處狗公園或狗活動區，詳細資訊請查詢動保處網站。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59093
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw