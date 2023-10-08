Kanye West變控制狂！嫩妻穿著暴露、演活春宮 竟成翻版金卡戴珊
46歲的美國知名饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West，現改名Ye），去年與名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）離婚，結束7年婚姻後，不到2個月閃電再婚，與年紀僅28歲的澳洲建築師比安卡（Bianca Censori）舉辦婚禮，他對新婚妻子似乎有控制狂，條列一堆規定要她必須遵守，包括打扮性感、控制飲食、斷絕和友人來往、甚至永遠不要說話，出乎常人的規則，似乎想要打造下一個金卡戴珊。
記者江芷稜／綜合報導
根據英國《每日郵報》報導，親近這對夫妻的設計師透露，肯伊威斯特對老婆有一套專屬規則，其中包括服裝、健身、飲食和永遠不要說話，他自己本人不需要遵守，卻希望另一半按時健身鍛鍊，穿上性感貼身衣物，在大眾面前展現前凸後翹的好身材；甚至洗腦老婆相信自己是皇室成員，凡事都得聽從肯伊的話。
比安卡的朋友告訴媒體，她本來是一個說話直爽、活潑的人，現在卻完全變了，這一個月以來，這對夫妻在歐洲遊玩，比安卡的穿著極度裸露，甚至在義大利觀光遊船上，被迫公開為男方解決性需求，被媒體拍到活春宮，船公司憤怒將其列為黑名單，他們擔心肯伊正在把老婆改造成前妻金卡戴珊的「激進版本」，「每個人都非常擔心，這不是她」。
不僅如此，比安卡嫁給肯伊後，切斷與多數親友們間的聯繫，甚至將他人關心拒於門外，把朋友的關切誤解為嫉妒她的明星生活，生活完全被肯伊掌控著，試圖將她變成下個金卡戴珊，這種行徑讓旁人看不下去，女星凱西葛里芬（Kathy Griffin）對外痛斥肯伊的行為涉及「控制」與「虐待」，企圖讓老婆成為一個沒有聲音的人。
※【NOWnews 今日新聞
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