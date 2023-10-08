不是ØZI！葉璦菱最愛的「男歌手」是他　還讚帥氣

「桃園鐵玫瑰音樂節」於10月7日、10月8日在桃園陽光劇場兩日開唱。近30組超強演出陣容：HUSH、曹雅雯、玖壹壹、葛西瓦、麋先生、鼓鼓呂思緯、葉璦菱、AcQUA、FEniX、Ozone、VERA以及來自泰國H3F、VINI和韓國Band BATU等輪番演出。葉璦菱則是與鼓鼓呂思緯合作，還稱讚鼓鼓是兒子ØZI以外她最喜歡的男歌手。
記者吳雨婕／綜合報導
首日鐵玫瑰限定SHOW邀請鼓鼓（呂思緯）與葉璦菱跨世代合作〈陽光森巴〉、〈我心已打烊〉等歌曲，鼓鼓送上小卡片，葉璦菱則帶來愛心水果籃，並表示自己很少演唱，能跟她合唱是鼓鼓的福氣，誇讚鼓鼓是ØZI以外她最喜歡的男歌手且帥氣，並邀請鼓鼓擔任她演唱會嘉賓，鼓鼓表示：「能與葉姐合作超級幸福，未來也想邀請她擔任演唱會嘉賓。」
來自選秀節目《原子少年》的AcQUA、FEniX、Ozone、VERA四團難得同場演出，FEniX表示，大家經過一年的洗禮都成長很多，很少有機會在同一個活動見到大家，所以有這次機會很開心。VERA有種夢回原子少年時期，感覺像是開同學會，重溫一年前一起為夢想打拚的那種生活，再次在同一個舞台演出，非常懷念也很想念大家。AcQUA表示大家各自忙碌後很久沒見了，很珍惜這次相聚，會在後台話家常，團員林毓家開心地說：「之前聽到哥哥們有說未來要一起頂峰相見，所以我很珍惜每一次與大家相見，這些都會成為我們很美好、快樂的回憶之一。」
來自泰國浪漫風暴H3F樂團成立於 2017 年，曲風融合 Jazz、Blues、Soul、Funk、Pop 等，不僅多首歌曲霸榜暢銷，海外關注度也隨著BTS成員田柾國將〈How Can I 〉收錄在歌單內，而打開知名度。來自韓國的Band BATU，其中有成員更擁有偶像顏值與猛男身材，首次來台演唱讓他們很開心，除了精彩音樂外，更不吝嗇展現好身材，大大滿足台灣樂迷。