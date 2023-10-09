美女作家薇薇臨盆前「挑戰全裸寫真」！結婚11年 狂拍13次婚紗照
網紅美女兩性作家薇薇（Weiisly）在臉書社群上擁有50萬粉絲追蹤，而她也將在今年11月生下第三胎。臨盆前，薇薇再度拍攝孕婦婚紗寫真，為自己最後一次的懷孕留下紀錄，不過仔細一算，結婚11年卻拍了13次的婚紗，驚人的次數也讓薇薇不禁直呼：「我應該是最愛拍婚紗照跟全家福的人吧！」
記者詹鎰睿／綜合報導
看著過去這13次的婚紗，從孕婦到全家福照等等，很多回憶湧上心頭，薇薇說：「第一次，當然是準備要結婚前，那時候完全沒經驗，聽完親友拍婚紗照的建議就去拍了，第二次是在日本，因為在那邊辦婚禮，雖然天氣很冷，但有兒子加入，順便和家族一起旅遊，還有白馬，那次是很棒、很特別的經驗。」
前陣子，薇薇挺著8個多月大的孕肚再度拍攝婚紗照，從第一次產檢45公斤至今，體重只胖了4公斤，腰身也很清楚，朋友都驚訝，「她怎麼狀態這麼好！」薇薇說：「本來第二次拍孕婦照，以為是最後一次了，那時候還豁出去全裸，差點被老公阻止，拍完後覺得很滿意，是很棒的紀錄，但萬萬沒想到，七年後又來一個女兒。」她笑說真的是最後一次了。
結婚11年，就算一年一次拍一次婚紗，怎麼會拍到13次？薇薇說：「還有全家福啊！所以我是不是真的很愛拍婚紗照？」在過往的經驗中，有一次是去陽明山拍攝「漂浮婚紗」，那次的經驗就讓薇薇非常難忘，當時一放在社群上就引起很高的討論度。至於兩個兒子，從小就愛拍照，在鏡頭前收放自如，薇薇笑稱：「他們自在到，被攝影師帶走都沒問題。」