MLB／遊騎兵重返美聯冠軍賽！大聯盟季後賽賽制、戰況總整理

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目前明尼蘇達雙城隊以0:2落後太空人，再度落敗就會被淘汰，此外，國聯道奇隊也以0:2落後響尾蛇，費城人隊跟勇士隊戰成1:1系列賽平手。
以下為大聯盟季後賽賽制
2023年美國職棒大聯盟季後賽，大聯盟沿用去年球季設立的新制度，每個聯盟取三支外卡球隊，兩個聯盟戰績最佳的兩支球隊直接進入到聯盟分區賽，剩餘球隊進行3戰2勝的外卡系列賽，勝隊和前二種子進行分區賽。
分區系列賽以5戰3勝制，先拿下3勝的球隊晉級，接著進行聯盟冠軍賽（7戰4勝制），勝者再進入世界大賽（7戰4勝制）。
今年季後賽有不少球隊相隔5年以上再度進入季後賽，包括釀酒人（睽違5年）響尾蛇（暌違5年）、金鶯隊（睽違7年）、遊騎兵隊（暌違7年）。也有球隊延續傳統，勇士隊連續6年晉級季後賽，道奇隊也是連續11年晉級季後賽。
季後賽球隊順序排名：
美國聯盟
- 巴爾的摩金鶯 – 101勝–61敗, 美聯東區冠軍
- 明尼蘇達雙城 – 87勝–75敗, 美聯中區冠軍
- 休士頓太空人 – 90勝–72敗, 美聯西區冠軍
- 坦帕灣光芒 – 99勝–63敗, 美聯外卡一
- 德州遊騎兵 – 90勝–72敗, 美聯外卡二(例行賽與太空人對戰4勝9敗)
- 多倫多藍鳥 – 89勝–73敗, 美聯外卡三
- 亞特蘭大勇士 - 104勝–58敗, 國聯東區冠軍
- 密爾瓦基釀酒人 - 92勝–70敗, 國聯中區冠軍
- 洛杉磯道奇 - 100勝–62敗, 國聯西區冠軍
- 費城費城人 - 90勝–72敗, 國聯外卡一
- 邁阿密馬林魚 - 84勝–77敗, 國聯外卡二
- 亞利桑那響尾蛇 - 84勝–78敗, 國聯外卡三
美國聯盟外卡賽
明尼蘇達雙城 對 多倫多藍鳥
明尼蘇達雙城隊以2勝0負贏得系列賽
|場次
|客隊
|比分
|主隊
|日期
|場地
|觀眾人數
|1
|藍鳥
|1：3
|雙城
|10月3日
|標靶球場
|38450
|2
|藍鳥
|0：2
|雙城
|10月4日
|標靶球場
|38518
德州遊騎兵以2勝0負贏得系列賽
|場次
|客隊
|比分
|主隊
|日期
|場地
|觀眾人數
|1
|遊騎兵
|4：0
|光芒
|10月3日
|純品康納球場
|19704
|2
|遊騎兵
|7：1
|光芒
|10月4日
|純品康納球場
|20198
亞利桑那響尾蛇 對 密爾瓦基釀酒人
亞利桑那響尾蛇以2勝0負贏得系列賽
|場次
|客隊
|比分
|主隊
|日期
|場地
|觀眾人數
|1
|響尾蛇
|6：3
|釀酒人
|10月3日
|美國家庭球場
|40892
|2
|響尾蛇
|5：2
|釀酒人
|10月4日
|美國家庭球場
|41166
費城費城人 對 邁阿密馬林魚
費城費城人以2勝0負贏得系列賽
|場次
|客隊
|比分
|主隊
|日期
|場地
|觀眾人數
|1
|馬林魚
|1：4
|費城人
|10月3日
|市民銀行球場
|45662
|2
|馬林魚
|1：7
|費城人
|10月4日
|市民銀行球場
|45738
美國聯盟分區賽
巴爾的摩金鶯 對 德州遊騎兵
德州遊騎兵以3勝0負贏得系列賽
|場次
|客隊
|比分
|主隊
|日期
|場地
|觀眾人數
|1
|遊騎兵
|3：2
|金鶯
|10月7日
|金鶯公園
|2
|遊騎兵
|11：8
|金鶯
|10月8日
|金鶯公園
|3
|金鶯
|1：7
|遊騎兵
|10月10日
|全球人壽球場
休士頓太空人 對 明尼蘇達雙城
|場次
|客隊
|比分
|主隊
|日期
|場地
|觀眾人數
|1
|雙城
|4：6
|太空人
|10月7日
|美粒果球場
|2
|雙城
|6：2
|太空人
|10月8日
|美粒果球場
|3
|太空人
|9：1
|雙城
|10月10日
|標靶球場
|4
|太空人
|：
|雙城
|10月11日
|標靶球場
|5
|雙城
|：
|太空人
|10月13日
|美粒果球場
亞利桑那響尾蛇 對 洛杉磯道奇
|場次
|客隊
|比分
|主隊
|日期
|場地
|觀眾人數
|1
|響尾蛇
|11：2
|道奇
|10月7日
|道奇體育場
|2
|響尾蛇
|4：2
|道奇
|10月9日
|道奇體育場
|3
|道奇
|：
|響尾蛇
|10月11日
|大通體育場
|4
|道奇
|：
|響尾蛇
|10月12日
|大通體育場
|5
|響尾蛇
|：
|道奇
|10月14日
|道奇體育場
費城費城人 對 亞特蘭大勇士
|場次
|客隊
|比分
|主隊
|日期
|場地
|觀眾人數
|1
|費城人
|3：0
|勇士
|10月7日
|Truist球場
|2
|費城人
|4：5
|勇士
|10月9日
|Truist球場
|3
|勇士
|：
|費城人
|10月11日
|市民銀行球場
|4
|勇士
|：
|費城人
|10月12日
|市民銀行球場
|5
|費城人
|：
|勇士
|10月14日
|Truist球場
2022年大聯盟季後賽於10月7日開始，11月5日結束。太空人隊最終在世界大賽以4勝2敗打敗費城人隊，再度拿下世界大賽冠軍。