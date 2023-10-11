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MLB／遊騎兵重返美聯冠軍賽！大聯盟季後賽賽制、戰況總整理

▲德州遊騎兵自2011年後再度晉級美聯冠軍賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲德州遊騎兵自2011年後再度晉級美聯冠軍賽。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

美國職業棒球大聯盟（MLB)季後賽已經正式開戰！由美國聯盟德州遊騎兵、明尼蘇達雙城、巴爾的摩金鶯、休士頓太空人爭取資格，另一方面國家聯盟則是亞特蘭大勇士隊、費城費城人隊、洛杉磯道奇、亞利桑那響尾蛇隊交手，爭取國聯冠軍，最後再度進行世界大賽賽程，《NOWnews今日新聞》也為讀者整理完整季後賽賽制、戰況等總整理。（持續更新）

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首先外卡系列賽由坦帕灣光芒出戰德州遊騎兵，結果被遊騎兵以2:0橫掃，多倫多藍鳥隊跟明尼蘇達雙城隊外哪系列賽，雙城隊也以2:0直落二擊敗藍鳥晉級美聯分區系列賽，沒想到遊騎兵又以3連勝之姿擊敗巴爾的摩金鶯，隊史自2011年後，再度晉級美聯冠軍賽

目前明尼蘇達雙城隊以0:2落後太空人，再度落敗就會被淘汰，此外，國聯道奇隊也以0:2落後響尾蛇，費城人隊跟勇士隊戰成1:1系列賽平手。

以下為大聯盟季後賽賽制

2023年美國職棒大聯盟季後賽，大聯盟沿用去年球季設立的新制度，每個聯盟取三支外卡球隊，兩個聯盟戰績最佳的兩支球隊直接進入到聯盟分區賽，剩餘球隊進行3戰2勝的外卡系列賽，勝隊和前二種子進行分區賽。

分區系列賽以5戰3勝制，先拿下3勝的球隊晉級，接著進行聯盟冠軍賽（7戰4勝制），勝者再進入世界大賽（7戰4勝制）。

今年季後賽有不少球隊相隔5年以上再度進入季後賽，包括釀酒人（睽違5年）響尾蛇（暌違5年）、金鶯隊（睽違7年）、遊騎兵隊（暌違7年）。也有球隊延續傳統，勇士隊連續6年晉級季後賽，道奇隊也是連續11年晉級季後賽

季後賽球隊順序排名：

美國聯盟

  1. 巴爾的摩金鶯 – 101勝–61敗, 美聯東區冠軍
  2. 明尼蘇達雙城 – 87勝–75敗, 美聯中區冠軍
  3. 休士頓太空人 – 90勝–72敗, 美聯西區冠軍
  4. 坦帕灣光芒 – 99勝–63敗, 美聯外卡一
  5. 德州遊騎兵 – 90勝–72敗, 美聯外卡二(例行賽與太空人對戰4勝9敗)
  6. 多倫多藍鳥 – 89勝–73敗, 美聯外卡三
國家聯盟

  1. 亞特蘭大勇士 - 104勝–58敗, 國聯東區冠軍
  2. 密爾瓦基釀酒人 - 92勝–70敗, 國聯中區冠軍
  3. 洛杉磯道奇 - 100勝–62敗, 國聯西區冠軍
  4. 費城費城人 - 90勝–72敗, 國聯外卡一
  5. 邁阿密馬林魚 - 84勝–77敗, 國聯外卡二
  6. 亞利桑那響尾蛇 - 84勝–78敗, 國聯外卡三
季後賽戰績：

美國聯盟外卡賽

明尼蘇達雙城 對 多倫多藍鳥

明尼蘇達雙城隊以2勝0負贏得系列賽

場次 客隊 比分 主隊 日期 場地 觀眾人數
1 藍鳥 1：3 雙城 10月3日 標靶球場 38450
2 藍鳥 0：2 雙城 10月4日 標靶球場 38518
▲雙城隊日籍強投前田健太。（圖／美聯社／達志影像）
▲雙城隊日籍強投前田健太。（圖／美聯社／達志影像）
德州遊騎兵 對 坦帕灣光芒

德州遊騎兵以2勝0負贏得系列賽

場次 客隊 比分 主隊 日期 場地 觀眾人數
1 遊騎兵 4：0 光芒 10月3日 純品康納球場 19704
2 遊騎兵 7：1 光芒 10月4日 純品康納球場 20198
▲遊騎兵7：1戰勝光芒，以大比分2比0晉級美聯分區戰，此圖為遊騎兵賽後慶功。（圖／取自遊騎兵官方推特）
▲遊騎兵7：1戰勝光芒，以大比分2比0晉級美聯分區戰，此圖為遊騎兵賽後慶功。（圖／取自遊騎兵官方推特）
國家聯盟外卡賽

亞利桑那響尾蛇 對 密爾瓦基釀酒人

亞利桑那響尾蛇以2勝0負贏得系列賽

場次 客隊 比分 主隊 日期 場地 觀眾人數
1 響尾蛇 6：3 釀酒人 10月3日 美國家庭球場 40892
2 響尾蛇 5：2 釀酒人 10月4日 美國家庭球場 41166
▲響尾蛇台美混血新秀Corbin Carroll，成為大聯盟首位新秀年就達成25轟、40盜的選手。（圖／美聯社／達志影像）
▲響尾蛇台美混血新秀Corbin Carroll，成為大聯盟首位新秀年就達成25轟、40盜的選手。（圖／美聯社／達志影像）

費城費城人 對 邁阿密馬林魚

費城費城人以2勝0負贏得系列賽

場次 客隊 比分 主隊 日期 場地 觀眾人數
1 馬林魚 1：4 費城人 10月3日 市民銀行球場 45662
2 馬林魚 1：7 費城人 10月4日 市民銀行球場 45738

▲費城人7:1擊退馬林魚，以大比分2:0晉級，下輪將強碰本季聯盟戰績最好的亞特蘭大勇士。（圖／取自費城費城人官方推特）
▲費城人7:1擊退馬林魚，以大比分2:0晉級，下輪將強碰本季聯盟戰績最好的亞特蘭大勇士。（圖／取自費城費城人官方推特）
美國聯盟分區賽

巴爾的摩金鶯 對 德州遊騎兵

德州遊騎兵以3勝0負贏得系列賽

場次 客隊 比分 主隊 日期 場地 觀眾人數
1 遊騎兵 3：2 金鶯 10月7日 金鶯公園  
2 遊騎兵 11：8 金鶯 10月8日 金鶯公園  
3 金鶯 1：7 遊騎兵 10月10日 全球人壽球場  

▲遊騎兵隊Nathan Eovaldi，先發7局失1分，幫助遊騎兵挺進季後賽美聯冠軍賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲遊騎兵隊Nathan Eovaldi，先發7局失1分，幫助遊騎兵挺進季後賽美聯冠軍賽。（圖／美聯社／達志影像）
休士頓太空人 對 明尼蘇達雙城

場次 客隊 比分 主隊 日期 場地 觀眾人數
1 雙城 4：6 太空人 10月7日 美粒果球場  
2 雙城 6：2 太空人 10月8日 美粒果球場  
3 太空人 9：1 雙城 10月10日 標靶球場  
4 太空人 雙城 10月11日 標靶球場  
5 雙城 太空人 10月13日 美粒果球場  
▲太空人全場狂掃14安、包括4轟灌進9分，終場以9:1在客場擊退雙城，系列賽大比分取得2:1聽牌優勢。（圖／取自休士頓太空人官方Ｘ）
▲太空人全場狂掃14安、包括4轟灌進9分，終場以9:1在客場擊退雙城，系列賽大比分取得2:1聽牌優勢。（圖／取自休士頓太空人官方Ｘ）
國家聯盟分區賽

亞利桑那響尾蛇 對 洛杉磯道奇

場次 客隊 比分 主隊 日期 場地 觀眾人數
1 響尾蛇 11：2 道奇 10月7日 道奇體育場  
2 響尾蛇 4：2 道奇 10月9日 道奇體育場  
3 道奇 響尾蛇 10月11日 大通體育場  
4 道奇 響尾蛇 10月12日 大通體育場  
5 響尾蛇 道奇 10月14日 道奇體育場  

▲國聯分區季後賽（NLDS）響尾蛇全場狂掃13安攻下11分，道奇王牌Kershaw首局慘失6分寫生涯最慘先發紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲國聯分區季後賽（NLDS）響尾蛇全場狂掃13安攻下11分，道奇王牌Kershaw首局慘失6分寫生涯最慘先發紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
費城費城人 對 亞特蘭大勇士

場次 客隊 比分 主隊 日期 場地 觀眾人數
1 費城人 3：0 勇士 10月7日 Truist球場  
2 費城人 4：5 勇士 10月9日 Truist球場  
3 勇士 費城人 10月11日 市民銀行球場  
4 勇士 費城人 10月12日 市民銀行球場  
5 費城人 勇士 10月14日 Truist球場
▲亞特蘭大勇士Austin Riley擊出致勝兩分砲，幫助勇士在分區季後賽以5：4逆轉費城人，將戰局扳平。（圖／美聯社／達志影像）
▲亞特蘭大勇士Austin Riley擊出致勝兩分砲，幫助勇士在分區季後賽以5：4逆轉費城人，將戰局扳平。（圖／美聯社／達志影像）

 2022年大聯盟季後賽於10月7日開始，11月5日結束。太空人隊最終在世界大賽以4勝2敗打敗費城人隊，再度拿下世界大賽冠軍。

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