▲ 國產跨界鴨終於登場 ─ Toyota Yaris Cross潮玩版試駕

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小型SUV與CUV正夯，但Toyota在此之前在台灣市場僅有進口CH-R，未有國產化、百萬內產品， 或者如前研所說的以Corolla Cross跨級距向下應對，而當Toyota在海外推出Yaris Cross後，讓大家燃起導入台灣國產的希望，只是為壓低成本台灣導入的版本與歐、日等地區販售、原廠代號XP210有所不同，而是以DNGA-B平台開發、代號AC200的版本。
新上市的Yaris Cross，車身尺碼為4,310x1,770x1,655mm，外觀設計導入Toyota稱為Solid Dinamic之設計語彙，利用車側立體的腰線與黑色塑料輪供撐起肌肉感，讓它不會因為尺碼較小而顯單薄，雙梯型水箱護罩與氣壩，搭配銳利頭燈組，勾勒出時尚感，同時由腰線向後延伸帶出外擴車尾與通同樣銳利的尾燈相搭配，增添力量感，而本次試駕的潮玩版還配上了雙色切削樣式的17吋鋁圈，與潮玩版專屬的銀色車頂架與車測飾條，增加一點動感與年輕氣息，整體造型就像是RAV4、Corolla Cross與一點點Lexus NX的綜合縮小版，一樣讓人一眼就可以看出是來在Toyota的大家庭。
進到Yaris Cross座艙中，在軸距2,620mm基礎上，創造還算寬裕的車內空間，讓四~五名乘客乘坐不成問題，後座椅背有兩段6度傾斜可調功能，可增加一些後座乘坐的舒適度，同時設有許多消費者在乎的後座出風口與後座專用的USB連接埠，後座乘客要替手機充電也不成問題。至於行李箱則有基本458公升的容積，行李箱底板掀起後下方另有延伸空間，底板也去上下兩階分隔功能，增加載物的空間利用彈性，4/6分離的後座椅背翻倒功能也是必備的，若需要放置較大件的物品時，只需放下後座椅背即可擴充空間；而本次試駕的Yaris Cross潮玩版還有一項該級距車款中少見的配備，就是足踢感應式電動尾門，該配備的便利性早已廣獲好評，這也成為Yaris Cross潮玩版的特色之一。
至於前座的中控台部分採原廠稱為雙層式環艙設計，十分簡潔，以黑色為基調，在潮玩版上配上藍色飾條搭配，黑色皮質座椅也配上藍色縫線，值得一提的是，在車門版上，都是以多種軟質材料組合而成，大幅降低的此類入門車系的塑膠感，質感營造上值得加分；而潮玩版也配有7吋數位儀錶，以及具9吋螢幕的中央Drive+Link多功能主機，迎合時下數位化流行，恆溫空調也是潮玩版的標準配備。
動力系統部分，Yaris Cross搭載1.5升自然進氣引擎，可輸出最大馬力106PS/6,000rpm，與14.1kgm/4,200rpm最大扭力，搭配可模擬7速換檔的CVT變速系統；整體駕駛感受就維持了Toyota一貫起步輕盈的傳統，在一般路況下簡單好開，足夠滿足多數人的需求，當然你不能奢求他能有多強勁的加速感，不過路感與行路質感不錯，早已擺脫過去軟調刻板印象，比較有趣的是，電子式的方向盤轉向輔助系統，讓方向盤轉起來非常輕手，甚至很像是在打電動，且圈數也比多數車來得多，轉方向盤時需要重新適應。
安全性上，Yaris Cross標配Toyota Safety Sense安全系統。TSS包含消費者重視的ACC全速域主動式車距維持定速系統(含Stop & Go)、PCS預警式防護系統、與車道行駛輔助系統等主動安全配備。另外，潮玩版還增配BSM盲點偵測警示系統、RCTA後方車側警示系統等，其中車道行駛輔助系統，可在車速達60km/h以上時啟動，不過未有車道置中功能，當車輛偏離路線時，系統會介入微服輔助修正，搭配車道偏移警示提醒駕駛注意，雖然未達完整Level 2等級，但好處是不會 讓駕駛者過度依賴輔助系統，反而容易因個人降低對路況的掌握度而造成意外。
來勢洶洶的Yaris Cross在家族內也接替了原本Yaris的地位，車系建議售價自71萬起，本次試駕的潮玩版則是82萬，整體表現中規中矩，最重要的是簡單好開，對於購買這的級距的消費者來說，並不會有太多特別的要求，加上Toyota一向良好的口碑，相信可以預見的是過個一年半載，就會看到Yaris Cross滿街跑的景象了。
| 車型
| oyota Yaris Cross潮玩版
| 長/寬/高(mm)
| 4,310/1,770/1,655mm
| 軸距(mm)
| 2,6020
| 車重(kg)
| 1,140
| 引擎型式
| L4自然進氣汽油引擎
| 排氣量(c.c.)
| 1,496
| 最大馬力(PS/rpm)
| 106/6,600
| 最大扭力(kgm/rpm)
| 14.1/4,200
| 傳動型式
| 前置前驅
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 多連桿
| 輪胎尺寸
| 215/60R17
| 平均油耗
| 17.5km/L
| 售價
| 82萬元