▲KYMCO密謀10月奪回冠軍大位？SYM一馬當先的隱憂何在？台灣機車市場解密

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既然如此，為何第四季會有翻盤之說？KYMCO又有啥秘密武器可以拉下SYM冠軍之位呢？其實，關鍵就出在這三點！
關鍵一：398之亂的威力目前只見冰山一角
毫無疑問的，KYMCO GP125的威力，絕對不只有現在所看到而已。從8月到9月20日「398之亂」，讓KYMCO共接到了多達65,548輛的訂單，8月當月消化了8,883輛，9月份多一點，但也僅有12,568輛，這也代表還有多達4.4萬輛的訂單尚未消化。為盡快讓準車主盡快交車，KYMCO現今可說是火力全開，持續催出最大產能，9月的GP125產能已達到1.3萬，10月更要上看1.5萬。
別忘了，以8月份與9月份SYM與KYMCO的差距而論，已經從7,430輛拉近到4,959輛，若SYM沒有祭出新招，KYMCO又加催產能的話，10月份誰勝誰負，真的很難說。
產能不夠？這一點看似有點找理由，GP125銷售多年，KYMCO會不知道39,800元所造成的威力？誒，說真的，這還真的是個理由，因為循過去市場經驗，一般而言促銷方案一出，往往都要有個7~10天才會慢慢在市場面的銷售數據發酵，但這次39,800元的方案一出，3天內第一線的機車行所有GP125立刻銷售一空，甚至連許多老闆都直呼：「從沒有看過這種情形！」就知道398之亂威力前所未見，逼迫著KYMCO只能盡快調整產能。當然，KYMCO對於此策略的始料未及，自己目前也正在亡羊補牢，若當時早就做足準備，或許不用等到10月，9月甚至8月，市場龍頭就有可能風雲變色。
關鍵二：運動機種很夯，但國民車才是決勝盤
這些日子提到SYM，或許許多年輕族群第一時間會想到像是MMBCU、DRGBT或是JET等運動或旗艦車款，確實，在品牌的佔比中，這些車款的佔比大概有來到將近25%，但要論真的銷售主力，SYM與KYMCO相同，都是所謂的國民車款，光是以新迪爵、迪爵與活力所組成的國民車家族，就佔了SYM將近五成的銷售量；此外，「女力」也是不容忽視的重要組成，由Fiddle與CLBCU所組成的時尚車款，大約有13%左右佔比，瞄準女性而來的Woo車系，大約也有將近11%的比例。
如此拆解車系比例，正是因為若單從上述的幾大銷售區塊比較，可以發現KYMCO的追趕來勢洶洶。以國民車區塊而論，8月份SYM的新迪爵、迪爵與活力三大車系銷售表現大約在1.4萬輛左右，而由GP125、新豪邁與大地名流所組成的KYMCO國民車三劍客，則在8月份繳出了將近1.6萬輛；若以9月份而言，SYM國民車三款車繳出了將近1.7萬輛，KYMCO的部分更拉到了將近1.8萬輛的數字，KYMCO連續兩個月攻破SYM的銷售主力，絕對是一重要警訊。
再者，上述說到的女力家族，SYM在CLBCU今年6月上市後，7月與8月攜手Fiddle銷售表現出色，一舉贏過了KYMCO的MANY與LIKE兩車系，但沒想到9月初MANY LED車款登場後，再度掌握了市場風向，9月份KYMCO的MANY與LIKE銷量突破了5千輛大關，勝過了SYM的CLBCU加總Fiddle的4千7百多輛，而CLBCU新車蜜月期似乎比預期來得短，也是需要注意的點。
不僅如此，與MANY LED同步上市的NICE LED車型，也讓其在9月份與SYM Woo車型的比較中佔得上風，銷售量超越5百多輛。而這三大級距的比較，意味著KYMCO與SYM的差距縮小之餘，SYM旗下幾大重要市場級距更開始被KYMCO一一攻破，除了398之亂帶領以外，接續一波波的促銷力道也十分到位，SYM絕對不可不慎。
關鍵三：KYMCO手握四萬張訂單優勢走入第四季
以台灣機車市場習性，第三季因正臨開學祭，各品牌都會祭出重要促銷，是一年中的重點旺季，而第四季則會相對較淡。而當各品牌踏入了市場淡季，但現今KYMCO目前正手握著多達4.4萬輛已到手的GP125訂單，完全可以彌補淡季的銷售數字下滑幅度。簡而言之，當大家走入淡季時，KYMCO可是拿著4萬張的籌碼進入了第四季，因此就算KYMCO沒在10月份翻盤重回銷售冠軍，也極有可能會在今年結束前完成此復仇計畫。
當然，這大膽的推論，是由這幾個月台灣機車市場銷售走向所分析得來的，SYM會不會為了守住睽違多年的冠軍而再度祭出絕招？或是KYMCO還有什麼壓箱寶沒出招？只能說一切都有可能。但別忘了，KYMCO於9月26日所推出的Moto魔鬥家族中目標直指「國民車之王」的K1將會在10月開始排入生產行列，KYMCO家族的國民車系列將再添一員猛將，加上RCS Moto與RomaGT加添運動車系火力，看來KYMCO不僅促銷猛，新車款推出的戰力也毫不客氣，這一場市場龍頭的戰役，風向似乎正吹向KYMCO這一方。