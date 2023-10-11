▲ 動力提升、續航里程增加 福斯ID.4、ID.5年式更新小幅進化

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新年式車款當中入門車型維持了一樣的52kWh電池配置，不過該車款擁有115kW的快充升級，比起過去的110kW還要更好，而在配置77kWh電池的長程車款當中有最好的升級，電池部分擁有了175kW的快充效率，讓車輛在29分鐘內可以從10%充飽至80%，而續航部分ID.4 Pro變成了550公里(進步17公里)，ID.5 Pro則是來到556公里(進步11公里)，雖然看起來沒有進步太多，但是因為動力增加的關係，因此這樣的進化已經相當有誠意。
現在ID.4 Pro、ID.5 Pro在後軸放置了全新的電動馬達，最大馬力來到286匹，而扭力更是從原本的31.6公斤米進步到55.6公斤米，增加幅度來到75%之多，而雙馬達的ID.4 Pro 4Motion則只有進步20匹而已，不過在極速表現部分都從原本的160km/h提升至180km/h，而旗艦的ID.4 GTX以及ID.5 GTX則擁有335匹最大馬力，比之前的提升了40匹，百公里加速則是進步到5.4秒，此外內裝部分也提升了中央車載娛樂系統的螢幕，現在擁有12.9吋的配置，並且換上新的系統，將會帶來更為直覺且更便利的操控體驗。