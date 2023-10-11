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動力提升、續航里程增加 福斯ID.4、ID.5年式更新小幅進化

▲ 動力提升、續航里程增加 福斯ID.4、ID.5年式更新小幅進化
▲ 動力提升、續航里程增加 福斯ID.4、ID.5年式更新小幅進化

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隨著電動科技越來越進步，不論是馬達或者是電池都將更有效率，而Volkswagen福斯也將旗下的ID.4、ID.5兩輛純電休旅做出升級，在這其中馬力最多提升了80匹之多，而且在續航里程部分也有所進步，更提升了快充效率，內裝部分則是換上最新的車載娛樂系統，而售價部分則維持一樣的水準，在競爭激烈的電動車市場當中擁有更強大的產品力。

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福斯ID.4以及ID.5在更新過後外觀沒有改變，但是馬達以及電池有所更新。
福斯ID.4以及ID.5在更新過後外觀沒有改變，但是馬達以及電池有所更新。
新年式車款當中入門車型維持了一樣的52kWh電池配置，不過該車款擁有115kW的快充升級，比起過去的110kW還要更好，而在配置77kWh電池的長程車款當中有最好的升級，電池部分擁有了175kW的快充效率，讓車輛在29分鐘內可以從10%充飽至80%，而續航部分ID.4 Pro變成了550公里(進步17公里)，ID.5 Pro則是來到556公里(進步11公里)，雖然看起來沒有進步太多，但是因為動力增加的關係，因此這樣的進化已經相當有誠意。

現在ID.4 Pro、ID.5 Pro在後軸放置了全新的電動馬達，最大馬力來到286匹，而扭力更是從原本的31.6公斤米進步到55.6公斤米，增加幅度來到75%之多，而雙馬達的ID.4 Pro 4Motion則只有進步20匹而已，不過在極速表現部分都從原本的160km/h提升至180km/h，而旗艦的ID.4 GTX以及ID.5 GTX則擁有335匹最大馬力，比之前的提升了40匹，百公里加速則是進步到5.4秒，此外內裝部分也提升了中央車載娛樂系統的螢幕，現在擁有12.9吋的配置，並且換上新的系統，將會帶來更為直覺且更便利的操控體驗。

這次的升級主要針對後軸馬達車款部分，最多提升80匹的馬力相當亮眼。
這次的升級主要針對後軸馬達車款部分，最多提升80匹的馬力相當亮眼。
續航里程也有小幅提升，在馬達動力增加的情況下，里程還可以提升相當優異。
續航里程也有小幅提升，在馬達動力增加的情況下，里程還可以提升相當優異。
娛樂系統螢幕現在來到12.9吋，系統也換上了最新的配置。
娛樂系統螢幕現在來到12.9吋，系統也換上了最新的配置。
駕駛前方的數位儀表雖然還是很小，但可以選配抬頭顯示器，更具有擴增實境功能。
駕駛前方的數位儀表雖然還是很小，但可以選配抬頭顯示器，更具有擴增實境功能。
新年式的車款將會帶來更強大的競爭力。
新年式的車款將會帶來更強大的競爭力。

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