▲ 入門運動跑格休旅新選擇 BMW X2與iX2共同發表超吸睛

我是廣告 請繼續往下閱讀
全新大改款的X2基本上就是使用X1的基礎打造，只不過在外型上可以說是超大改變，現在斜背的設計與X6非常相像，而且在後方還有小尾翼的配置，這輛車車長4,554mm、寬1,844mm、高1,590mm、軸距則是2,692mm、輪距則是1,582mm，底盤規格與X1相同，不過車重部分則是稍重一些，xDrive28i的重量為1,725公斤，比起X1同樣動力重了40.8公斤，而X2 M35i的車重則是1,742公斤，當然在後擋玻璃形狀的關係，車室空間大小稍微有些許影響，不過帥氣程度將會比X1還要更好。
動力部分歐洲市場配置兩種汽油、一種柴油，汽油部分入門為sDrive20i，配置上1.5升直列三缸渦輪增壓引擎，與48V輕油電系統，而其小型馬達與七速雙離合器結合，可以單獨產生19匹馬力以及5.6公斤米的輸出，綜效輸出則是來到168匹、28.6公斤米，百公里加速則是來到8.3秒。入門的柴油則是sDrive18d，配置2.0升直列四缸引擎，擁有148匹/36.7公斤米的輸出，同樣也是七速雙離合器的配置，百公里加速為8.9秒。
頂規車款則是M35i xDrive，擁有2.0升直列四缸渦輪增壓引擎，美規的動力擁有312匹/40.8公斤米的輸出，歐規車型則是只有296匹馬力，但百公里加速依舊來到5.4秒，同時車輛也配備了前機械限滑車速器，變速箱則是改進過後的七速Steptronic變速箱，另外美規提供了xDrive28i，配置2.0直列四缸渦輪增壓引擎，擁有241匹/40.8公斤米的輸出，透過七速雙離合器變速箱傳遞動力，百公里加速約為6.4秒，一樣也有配置前軸限滑差速器。
最後則是iX2的部分，以xDrive30規格出發，擁有64.8kWh電池組，前後軸各配置一具電動馬達，綜效輸出來到309匹、50.4公斤米，百公里加速來到5.6秒，續航里程在WLTP的規範下來到449公里，極速表現則為180km/h，快充效率最高支援到130kW，電池從10%充飽至80%只要29分鐘，而X2以及iX2將會首先在日本交通展與大家見面，台灣市場部分預計最快明年第一季就可以看到。