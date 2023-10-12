▲ 【試駕】小改BMW X5 xDrive40i M Sport內外精修戰力升級

我是廣告 請繼續往下閱讀
現行BMW X5於2018年推出至今已有5年時間，也到了該進行小改微調的時候，因此日前國內就導入了小改的X5，小改車型不外乎就是針對外觀與配備等部分進行調整。在說明改款之處前先說小改X5於車型編制也有調整，原本的xDrive25d M Sport改導入xDrive30d xLine，而xDrive40i車型則改為為單一規格並改搭載M Sport套件，也就是此次試駕的xDrive40i M Sport。
至於小改X5 xDrive40i M Sport有哪些之處進行調整與升級？首先外觀部分小改X5依舊配置充滿視覺張力的雙腎型水箱護罩，不過在燈組則將日行燈換成箭矢形，如此一來則有著更加有神且銳利的神韻，尾燈方面也改為分層對稱式L型，而在搭配M Sport外觀套件下則擁有更前衛的運動樣貌。
相較於外觀的轉變小改X5的座艙進化就相當有感，印入眼簾的就是改配置品牌最新的12.3吋數位儀錶+14.9吋中控觸控螢幕組成的曲面螢幕，另外滅面系統也升級至Operating System 8.5。除了更換螢幕座艙格局也一併變得更加簡約，排檔也從傳統改為撥桿式設計與配備水晶套件，進一步提升車室開闊度，另外偕同Fine-Wood楊木紋飾板與環艙氣氛燈組及Sensafin皮質，營造出較以往更鮮明的科技兼具高級質感氛圍。
還記得2018年試駕到新世代X5時，無論座艙質感或是動態表現，都帶來讓人感到神奇的表現，如今小改X5 xDrive40i M Sport又再次讓人感到驚艷。動力部分依舊搭載3.0升直六渦輪引擎+48V輕油電系統，但經過調校改良後輸出因此明顯提升至381hp/53kgm，由於動力有著不小幅度的成長，實際操駕自當也帶來更為輕盈且敏捷的反應，另外透過Eco Pro、Comfort、Sport、Sport Individual模式也能調整至最適合自己的駕馭風格。
除動力提升之外小改X5 xDrive40i M Sport也配備M跑車化電子懸吊，在可選擇Comfort與Sport模式下，駕駛可依當下需求自行切換，其中Comfort模式自當有著符合X5豪華休旅應有的舒適乘坐感受，而Sport則是給予更多路面資訊與回饋，但作動並不會有性能車硬朗調性，儘管如此在面對彎道仍有足夠支撐力以從容且穩定的姿態通過。
BMW新世代車型在內裝部份飾板用料都有大幅提升，進而營造出高級豪華感受，然而小改車型在配置曲面螢幕後，不僅沒有單純利用大螢幕營造科技虛華感，反而在搭配整體座艙鋪陳下，不論視覺或觸感等各方面創造出優於同級對手的豪華氛圍。此次小改X5 xDrive40i M Sport就有此感受，除此之外動力與底盤的進化又讓人再次對X5的表現感到神奇。