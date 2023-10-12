▲ 飄移聖堂即將來台，2023 D1 GRAND PRIX TAIWAN國際飄移賽12月起甩

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而飄移運動在台灣發展至今已超過20個年頭，過程中眾多選手們不斷持續精進專業駕駛技術，雖然期間仍偶有佳作，但是始終沒有一個明確的發展方向來引導台灣的飄移運動，不僅扼殺不少飄移車手發展的好機會，也導致目前國內飄移賽的規模仍遲滯不前，多數贊助廠商也持觀望保守態度。
有鑑於目前台灣飄移運動發展的現況，為了提供國內飄移選手能與國際頂尖賽車好手有更為穩定而持續的交流機會，因此D1 GRAND PRIX TAIWAN在這樣的契機下正式成立，希望藉由與日本D1 GRAND PRIX聯盟，除了持續邀請最頂尖的日籍好手進行賽事與技術交流之外，同時也能與相關聯盟包含D1 GRAND PRIX KOREA、D1 GRAND PRIX THAILAND、D1 GRAND PRIX MALAYSIA及D1 GRAND PRIX PHILIPPINES等主辦方進行國際多方交流，藉此擴大台灣飄移運動的發展性。
亞洲聯盟國際交流展望未來
由於國內飄移選手鮮少有正式官方管道跟頂尖國際賽接軌，對此D1 GRAND PRIX TAIWAN除了規劃在台灣持續舉辦例行的D1 License選考會，同時還會不定期邀請包含日本、韓國、泰國、中國、香港、澳門、馬來西亞及歐洲等選手前來進行交流賽，藉此提升國內飄移賽的水準與視野，有助於台灣飄移運動正面發展。另外，除了定期舉辦國內年度賽事，為了讓台灣的選手能有更多走出國際與頂尖選手交流的機會，因此D1 GRAND PRIX TAIWAN將會與其他D1聯盟進行賽事交流，透過聯盟對聯盟的交流管道，提供台灣選手在申請手續上更為簡便，輕鬆手續就能晉級參與國際賽，以確保選手們出國參賽的權益與保障。
成立D1 GRAND PRIX TAIWAN第一年將會舉辦首場飄移License選考會，這也是台灣首次D1 GRAND PRIX認證的賽事，相當具有指標性的意義。由於未來D1 GRAND PRIX TAIWAN所舉辦的賽事為日本D1 GRAND PRIX認證之海外賽事，不僅賽事成績與積分可作為申請日本D1 LIGHTS及D1 GRAND PRIX的入場券，對於國內選手未來想要挑戰海外賽事，也可由D1 GRAND PRIX TAIWAN作為聯繫窗口進行海外賽事規劃。
為了持續推廣國內飄移賽事並且與國際賽接軌，D1 GRAND PRIX TAIWAN規劃明年賽事將舉辦3場(6分站)，希望透過全新的賽事規劃讓台灣的漂移運動能走向國際。
2023 D1 GRAND PRIX TAIWAN國際飄移賽資訊
1.賽事地點： 屏東縣東港鎮大鵬灣卡丁車場停車場
2.賽事日期： 2023年12月8日（五）、12月9（六）、12月10（日）
3.賽事時間：(暫定)
| 星期五 星期六 星期天
| 08:00~12:00 車手報到、驗車 08:00~12:00 32強獨走計分 08:00~12:00 32強PK冠軍賽
| 09:00~12:00 自由練習 12:00~13:30 開幕典禮及車手簽名會 12:00~13:30 賽車女郎選美大賽
| 13:30~17:00 32強預賽 13:30~16:00 32強PK冠軍賽 13:30~14:00 公益試乘體驗
| 16:00~17:00 國際車手交流表演 14:30~15:30 國際車手交流表演
| 15:30~16:00 車手簽名見面會
| 16:00~17:00 頒獎及公益捐款
單日門票：普通票300元 、VIP 觀眾席 1000元（週五不售票）
兩日優惠票：普通票500元 、VIP 觀眾席 1600元
*賽事活動期間憑屏東東港鎮消費發票、收據900元以上，即可於現場兌換單日普通票一張! （消費種類不限、可累計）
10/15~11/17早鳥套票預購優惠
2日普通票送D1 Taiwan帽子：600元（限量500份）
2日普通票送D1 Taiwan運動毛巾：600元（限量500份）
1日VIP 觀眾席送D1 Taiwan T Shirt：1000元（限量500份）