▲封王三連霸！Red Bull 車隊 Max Verstappen 奪世界冠軍　

我是廣告 請繼續往下閱讀
在衝刺賽後的正賽對所有參賽車手們來說，無非是一場嚴苛的比賽。雖然比賽在入夜後開始，但當地高達攝氏30度又無風的環境，是場高溫、高濕度體能考驗。不僅如此，位於卡達的羅賽爾國際賽車場（Losail International Circuit）的賽道以高而持續的離心力而聞名，又是賽事中另一挑戰。然而，新任世界冠軍Max Verstappen自竿位起跑，充滿鬥志地一路保持領先至終點。Verstappen並在倒數第二圈創造了比賽的最快圈速，最終以4.833秒之差完勝 McLaren車隊的Oscar Piastri，登頂拿下本季第14個分站冠軍；本場季軍則為McLaren的英國車手Lando Norris。
九月底剛滿26歲的Verstappen 成為F1賽事史上僅有的五位蟬聯三連霸的車手之一，其他車手是Juan Manuel Fangio (1954-55-56)、 Michael Schumacher (2000-01-02)、Sebastian Vettel (2010-11-12) 與 Lewis Hamilton (2017-18-19)。此外，台灣時間8日凌晨衝刺賽的成績使Verstappen 與車神舒馬克（Michael Schumacher） 「並駕齊驅」，追平了Schumacher在2002年寫下提早6場在F1封王的紀錄。
Verstappen的衛冕榮耀為本季獲車隊冠軍的Red Bull車隊喜上加喜！Red Bull車隊於2023年本賽季截至目前的17場比賽中獲得了16場勝利，並且第6次取得車手和車隊的雙料冠軍。兩週後，F1將移師美國德州奧斯汀，於台灣時間10月21至23日舉辦美國大獎賽，期待三連霸的Verstappen與Red Bull車隊持續締造佳績。