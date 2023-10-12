▲Luxgen n⁷ 99.9 萬限時會員價萬元預購即可獲交車序位

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LUXGEN n⁷新世代純電休旅推出正是《PURE for all純電未來藍圖》中的第一步
「Pioneer」，經歷海內外各種環境與嚴苛的測試驗證，提供消費者最適合、優質的新能源產品，為讓您的第一部純電休旅就是大滿配，n⁷擁有7大產品亮點：
- 【LuxTech】純電動力技術：續航里程505公里，並具有零百加速7秒內的優異性能表現。
- 【LuxCare】多變舒適空間：長達2,920mm的軸距優勢創造出更寬敞的車室空間，與國產電動車獨有的5人座/5+2座自由切換的多功能大空間。
- 【LuxConnect】數位科技座艙：搭載12.3吋數位儀錶板+15.6吋中控大螢幕。
- 【LuxAero】空氣力學造型：造型延續LUXGEN「以風塑形」的空氣力學設計理念，讓性能、節能與顏值兼具。
- 【LuxGenius】智慧駕駛輔助：標配ADAS Lv.2+的智慧自動駕駛輔助功能，更搭載AR View＋360度環景／AR底盤透視等多項安全科技。
- 【LuxCharge】完整充電解決方案：在透過高功率DC充電支援下，電量在30分鐘內可從10%充電至80%，而且公眾充電服務佔比全台灣覆蓋達80%以上，將大幅消弭消費者的旅程焦慮；同時支援V2L車外供電，提供駕駛日常生活更智慧安全、更多元實用的使用情境。
- 【LuxClub】車聯網應用生態：LuxClub貫穿LUXGEN所有服務的數位會員應用生態系，獨享多重獨家優惠，並有專屬APP讓您輕鬆用車、聰明移動。
LUXGEN以「人人都能輕鬆入主純電未來」為願景，呼應政府「2050淨零排放」策略，啟動品牌營運轉型，透過《Pure for all純電未來藍圖》四大亮點，帶給台灣消費者的不只是一部車，而是完整的智慧移動解決方案，更期望為台灣電動車做到真正普及化，盡一份自主品牌的心意。其中的第二步「Universal」，為13萬的LUXGEN車主提供更全面、完整的服務，打造售服新品牌LUXLIFE移動生活新型態Service For All服務中心，以開放化、多元化為核心，建立全台首創唯一原廠級多品牌服務，從健檢保養到車輛查定、認證中古車服務，為移動生活帶來全新的服務體驗，讓家中不限汽車品牌的愛車都能獲得全台原廠最專業、可靠的技術服務，輕鬆掌握多輛愛車的狀態；想轉手車輛時也能享有最公正、可信的鑑價服務。未來，將持續提供移動生活的客製化、保修服務線上化的服務，例如雲端問診、線上代駕取送車、甲地取車乙地還車、線上多元支付等服務，今年12月起正式營運，不論車輛的大小事都可放心交給LUXLIFE！
而在第三步「Recharge」充電服務方面，LUXGEN與YES！來電、TAIL、EVOASIS、U-POWER、iCHARGING、EVALUE及NOODOE等七家充電營運商合作，透過LuxClub APP和會員點數回饋機制的整合，全力建構新能源車充電生態圈，涵蓋多數主流充電營運商，高達80%以上的市場覆蓋面積(4)，2023年底總充電槍數超過2,000槍，2024年底預計超過4,000槍(快充槍數佔總數1/3以上)，如此完整的充電配套方案，讓您不用擔心充電問題，隨時隨地一手掌握全台充電地圖，找到離您最近的充電據點，並且獲取會員點數使您充電享返利！LUXGEN規畫於今年11月起正式啟動家用充電《電抵家》會員服務，提供完善的家用充電策劃，讓消費者透過家用充電獲取比燃油車更實惠的能源支出，讓LUXGEN成為您旅程中的安心充電幫手，消弭里程焦慮，守護純電生活！
此外，您厭倦在台灣買車比來比去、四處詢價議價的傳統模式了嗎？藍圖中的第四步「Easy」讓買車超簡單，透過LuxClub數位會員生態系，以全新的電子商務服務平台重新定義服務模式，提供消費者超越地理區域限制的即時雲端服務，融匯LUXGEN不斷創新業界的扎實服務經驗，搭配裕隆集團豐沛的水平資源，再結合超級會員點數回饋機制，提供消費者一站式的全方位線上服務，包含線上購車、保險、車貸、租賃、中古車、充電服務與車聯網等多元化服務。線下體驗也將自明年一月起同步啓動新店、台中、台南三區純電體驗中心的營運，即日起，全面招募有志夥伴，一起為促進台灣純電移動真正普及努力！
《PURE for all純電未來藍圖》的誕生，就是期望車主輕鬆入主第一部新世代純電休旅n⁷的同時，也將享有一整套更完善、更純粹的智慧移動服務，LUXGEN給台灣的不是一部車而已，而是一個純電移動服務生態系！萬元預購活動將在10/12(四)-10/23(一)展開12天、前三天10/12(四)-10/14(六)將專屬純電代言人，10/15(一)-10/23(一)期間則與純電夥伴一同參與，完成線上預購即可依專案承諾選購最低百萬入主n⁷的優惠價格並獲得優先交車序位！您所繳納的萬元預購金在12/1前未執行退款動作即會自動轉為訂金，屆時將由專人陸續依預購序號分批聯繫專案會員進行產品體驗、與後續購車程序。參與萬元預購金繳交將協助我們更精準有效率的加速生產，讓您早於一般消費者以最優惠的價格優先交車。
LUXGEN不斷優化，堅持交給消費者最佳的產品，以服務煥新重新定義新時代電車商品價值，降低消費者在油、電之間轉換的門檻，讓入主純電未來更輕鬆！敬邀您把握此次特別禮遇活動機會，歡迎至LUXGEN官方網站預購，搶先與LUXGEN一起輕鬆入主純電未來！