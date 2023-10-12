陳建寧找工作全靠母！媽媽「怕傷他自尊幫圓夢」禁言20年
被封「華語樂壇金曲製造機」的F.I.R.陳建寧、阿沁師徒檔，兩人在出道屆滿20年之際攜手發行首本音樂創作書《那年那首歌》，除了把各自近30年的音樂創作生涯做總回顧，更透過曾經與張惠妹、陳奕迅、孫燕姿、蔡依林、梁靜茹、蔡健雅、蕭敬騰、張韶涵合作過的經典金曲背後創作故事，把音樂幕後製作寫歌的甘苦化為文字呈現。陳建寧分享當年第一份工作，其實是媽媽為他爭取來的。
記者吳雨婕／綜合報導
陳建寧、阿沁寫新書自曝成名祕辛，陳建寧當年大學畢業後會進入唱片公司當起曾經當任過費玉清、葉璦菱、葉啟田等大牌的金牌製作人陳俊辰老師的助理，其實是媽媽透過關係去拜託讓他能夠圓夢，陳建寧表示：「我還記得當年製作助理的薪水是1萬8000元，我拿到第一份薪水還請爸媽吃飯，結果多年後透過朋友得知，原來我其實是用母親的錢請他們吃飯，因為其實陳老師並不需要助理，我去上班而言對他其實只是累贅，而母親為了完成我的夢想，每個月自掏腰包懇請陳老師教導我，所以我的薪水其實都是母親給的！我知道當下，熱淚盈眶，媽媽也因為怕傷了我的自尊心，20年來絕口不提！」
阿沁則在書中提到，自己做音樂其實跟談戀愛有很大啟發，當初高中為了給初戀女友生日驚喜，特別用吉他寫了人生第一首原創曲，但當時初戀女友後來覺得跟做音樂的人在一起沒有依靠，後來竟然跟學長在一起，他苦笑說：「當時的我覺得很痛苦，覺得對方很狠心，四年感情說丟就丟，我因此寫了一首〈杯子〉的歌，沒想到因禍得福靠著這首歌在『輔大青韻獎』拿下了『最佳作曲』及『最佳詮釋』，兩個獎，那一屆同時拿下演唱組第二名！」結果後來〈杯子〉不但成為輔大鋼琴社的神曲，後來還被唱片公司買下，重新填詞後，成了張韶涵的代表作〈遺失的美好〉，而這也是阿沁音樂路上第一首被採用的歌曲。