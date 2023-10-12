▲ en n⁷正式亮相、展開預購，入門款限時會員價99.9萬，預計明年1月開始交車

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Luxgen表示：｢Luxgen不只是要交給車主一台電動車，而是一整個智慧移動服務生態系！｣以「讓純電移動真正普及」為使命，Luxgen於10月12日正式發表《PURE for all純電未來藍圖》，揭露n⁷規格與會員預購價格，實踐百萬內入主n⁷的專屬禮遇，並正式開放專案會員(1)萬元預購方案：純電代言人(2)於即日起至10/23(一)止、純電夥伴(3)則為10/15(日)起至10/233(一)止，完成萬元預購金繳交，即可依專案承諾選購最低百萬入主n⁷的優惠價格並獲得優先交車序位！n⁷在不斷調校精進後，正式送測取得的續航里程更升級至505公里！
Luxgen董事長左自生特別感謝n⁷專案會員們和各方合作夥伴的支持，宣示隨著全產品線步入「純粹亮點」世代，服務也將煥然一新，以「無限可能」的全新品牌內涵出發，推出「電抵家」專業家充服務與「LUXLIFE」多元保修服務，整合裕隆集團最完整的全域移動服務資源，與您的美好生活結伴同行！
Luxgen n⁷新世代純電休旅推出正是《PURE for all純電未來藍圖》中的第一步 「Pioneer」，經歷海內外各種環境與嚴苛的測試驗證，提供消費者最適合、優質的新能源產品，為讓您的第一部純電休旅就是大滿配，n⁷擁有7大產品亮點：
- 【LuxTech】純電動力技術：續航里程505公里，並具有零百加速7秒內的優異性能表現。
- 【LuxCare】多變舒適空間：長達2,920mm的軸距優勢創造出更寬敞的車室空間，與國產電動車獨有的5人座/5+2座自由切換的多功能大空間。
- 【LuxConnect】數位科技座艙：搭載12.3吋數位儀錶板+15.6吋中控大螢幕。
- 【LuxAero】空氣力學造型：造型延續Luxgen「以風塑形」的空氣力學設計理念，讓性能、節能與顏值兼具。
- 【LuxGenius】智慧駕駛輔助：標配ADAS Lv.2+的智慧自動駕駛輔助功能，更搭載AR View＋360度環景／AR底盤透視等多項安全科技。
- 【LuxCharge】完整充電解決方案：在透過高功率DC充電支援下，電量在30分鐘內可從10%充電至80%，而且公眾充電服務佔比全台灣覆蓋達80%以上，將大幅消弭消費者的旅程焦慮；同時支援V2L車外供電，提供駕駛日常生活更智慧安全、更多元實用的使用情境。
- 【LuxClub】車聯網應用生態：LuxClub貫穿Luxgen所有服務的數位會員應用生態系，獨享多重獨家優惠，並有專屬APP讓您輕鬆用車、聰明移動。
Luxgen於10/12(四)15:00起，正式開放純電代言人、純電夥伴們預購，n⁷正式推出「n⁷5人亮點版」（純電會員預購價129.9萬）、「n⁷7人亮點版」（純電會員預購價134.9萬），這個價格的制定，等於是台灣電動車價格親民化的開始，與國產燃油版中型SUV價格幾乎一致，讓燃油車轉電動車無痛轉移，將會是台灣電動車普及化的關鍵一步！而為了實踐對專案會員的百萬內承諾，在客戶體驗不打折的原則下，不惜成本的讓利，推出「n⁷5人純粹版」（純電會員預購價99.9萬），標配12.3吋數位儀錶板+15.6吋中控螢幕，續航里程505公里、零百加速7秒內以及ADAS Lv.2+的智慧自動駕駛輔助功能，n⁷將與您一起加速進入純電未來！由於電動車的關鍵零部件供給穩定性，與取得價格變動風險，產品定價或許將變動，唯有純電會員仍享有上述獨家優惠！參與預購將讓Luxgen更精準有效率的加速生產，並讓您早於一般消費者以最優惠的價格優先交車。現在入主「n⁷5人/7人亮點版」即享四年充電最高40%回饋，或是選擇Luxgen壁掛式充電樁(價值NT39,900)，「n⁷5人純粹版」即享四年充電最高20%回饋，敬請把握！
Luxgen以「人人都能輕鬆入主純電未來」為願景，呼應政府「2050淨零排放」策略，啟動品牌營運轉型，透過《Pure for all純電未來藍圖》四大亮點，帶給台灣消費者的不只是一部車，而是完整的智慧移動解決方案，更期望為台灣電動車做到真正普及化，盡一份自主品牌的心意。其中的第二步「Universal」，為13萬的Luxgen車主提供更全面、完整的服務，打造售服新品牌LUXLIFE移動生活新型態Service For All服務中心，以開放化、多元化為核心，建立全台首創唯一原廠級多品牌服務，從健檢保養到車輛查定、認證中古車服務，為移動生活帶來全新的服務體驗，讓家中不限汽車品牌的愛車都能獲得全台原廠最專業、可靠的技術服務，輕鬆掌握多輛愛車的狀態；想轉手車輛時也能享有最公正、可信的鑑價服務。未來，將持續提供移動生活的客製化、保修服務線上化的服務，例如雲端問診、線上代駕取送車、甲地取車乙地還車、線上多元支付等服務，今年12月起正式營運，不論車輛的大小事都可放心交給LUXLIFE！
此外，您厭倦在台灣買車比來比去、四處詢價議價的傳統模式了嗎？藍圖中的第四步 「Easy」讓買車超簡單，透過LuxClub數位會員生態系，以全新的電子商務服務平台重新定義服務模式，提供消費者超越地理區域限制的即時雲端服務，融匯Luxgen不斷創新業界的扎實服務經驗，搭配裕隆集團豐沛的水平資源，再結合超級會員點數回饋機制，提供消費者一站式的全方位線上服務，包含線上購車、保險、車貸、租賃、中古車、充電服務與車聯網等多元化服務。線下體驗也將自明年一月起同步啓動新店、台中、台南三區純電體驗中心的營運，即日起，全面招募有志夥伴，一起為促進台灣純電移動真正普及努力！
《PURE for all純電未來藍圖》的誕生，就是期望車主輕鬆入主第一部新世代純電休旅n⁷的同時，也將享有一整套更完善、更純粹的智慧移動服務，Luxgen給台灣的不是一部車而 已，而是一個純電移動服務生態系！萬元預購活動將在10/12(四)-10/23(一)展開12天、前三天10/12(四)-10/14(六)將專屬純電代言人，10/15(一)-10/23(一)期間則與純電夥伴一同參 與，完成線上預購即可依專案承諾選購最低百萬入主n⁷的優惠價格並獲得優先交車序位！您所繳納的萬元預購金在12/1前未執行退款動作即會自動轉為訂金，屆時將由專人陸續依預購序號分批聯繫專案會員進行產品體驗、與後續購車程序。參與萬元預購金繳交將協助我們更精準有效率的加速生產，讓您早於一般消費者以最優惠的價格優先交車。
Luxgen不斷優化，堅持交給消費者最佳的產品，以服務煥新重新定義新時代電車商品價值，降低消費者在油、電之間轉換的門檻，讓入主純電未來更輕鬆！敬邀您把握此次特別禮遇活動機會，歡迎至Luxgen官方網站預購，搶先與Luxgen一起輕鬆入主純電未來！