▲ 修容 變心，二次小改的Porsche Macan S已達最強完整體

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Porsche Cayenne的推出除開啟新的世代外，也讓許消費者在不用犧牲機能與乘坐需求情況下名正言順的入主Porsche，也因如此Cayenne變成了品牌最強金雞母，隨著市場休旅車愈來愈熱門，Porsche之後也因應趨勢推出級距更小的Macan，當然也吸引許多買家青睞，當中不乏有許多是女性消費者。
我們都知道Macan即將就要迎來純電車型，而在那之前Macan也經進行過兩次改款工程，雖然不是大改款但透過不斷調整與精進，現行的Macan也可說達到了最佳狀態。二次小改的Macan在外觀上針對保險桿進行微調修飾，並採用和車身同色飾板處理，搭配四點式造型頭燈及貫穿式尾燈和選配的碳纖車側刀刃造型飾板，一同刻畫出更精緻且運動化的視覺樣貌。
坐進車室乍看似乎沒有任何變化，但將視覺焦點移至中空就會發現再次小改的Macan雖仍搭配至10.9吋中控螢幕，但在控台部分則換上新的造型，另外中央鞍座排檔處的按鍵，也取消傳統實體改以觸控設計，同時排檔桿造型也有加以修改，再來就是方向盤也改成911車系的新型多功能GT跑車式方向盤。
除在內外觀微調，小改Macan於動力和底盤也有進行升級進化，首先動力改搭載2.9升V6雙渦輪引擎，輸出部分也較先前明顯提升至380hp/53kgm，0～100km/h加速也得以縮短至4.8秒。除此之外Macan S亦標配PASM主動式懸吊調整系統，試駕車型則還有選配主動式氣壓懸吊系統。
在輸出與底盤進化帶領下，自然也換得更加迅速的加速反應，重踩油門更是有著飽滿強勁的推力湧現，而且這還是沒切換模式的情況，當然切換後就會得到比剛才還要更強烈的能量。而在PASM與主動式氣壓懸吊助益，Macan S於彎中也有俐落沉穩的表現，即使將速度加快也沒有出現多數休旅車搖頭晃腦的反應。
2024年就能看到電動Macan，喜愛燃油的消費者也不用擔心，因為電動與燃油會併行販售，只不過最終會邁向電動化，因此二次小改的Macan無論動力與盤等都已是調整進化至最成熟的階段。