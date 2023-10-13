▲ 主打豪華高級市場 Toyota釋出更多Crown Sedan細節 GR版本醞釀當中

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Crown Sedan的車長來到5,030mm、寬1,890mm、高1,470mm、軸距3,000mm，這意味著車輛比起Mirai還要長了56mm，而軸距也多了81mm，符合大型轎車所需要的超大空間感，先前我們就已經知道了這輛車將會在秋季發表，而相信這一個月內就會看到，不過現在透過更多的照片細節我們可以發現Toyota對於這輛車的定位，後擋玻璃傾斜順滑到車尾，而車頭則是擁有較為方正的設計，搭配上19或是20吋的輪圈相當霸氣，而車尾也與車頭一樣有著貫穿式的燈具，在視覺上讓這輛車又更寬了一些。
內裝部分雖然鋪陳與其他Crown車系相同，但是大量使用了木質飾板的加持下，整輛車更有高級感受，在中控台的置杯架更放上了蓋子強調一體性，而原廠甚至強調這些木質飾板經過了200多個原型打造，最終才製作出這個擁有絕佳立體效果的木材，關於動力部分目前還尚未透露，但是除了油電混合動力之外，還會搭載上Miria的氫燃料系統，此外日媒也暗示GR Crown Crossover車型可能會在2024年夏天現身，配備了Hybrid Max升級版本，最大馬力將來到375匹，而且底盤配置將會更有操控感受，意味著懸吊將會有完全不同的調整，更多消息可能會在Crown Sedan發表的時候一並透露。