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主打豪華高級市場 Toyota釋出更多Crown Sedan細節 GR版本醞釀當中

▲ 主打豪華高級市場 Toyota釋出更多Crown Sedan細節 GR版本醞釀當中
▲ 主打豪華高級市場 Toyota釋出更多Crown Sedan細節 GR版本醞釀當中

Carture 車勢文化

Toyota Crown Sport不久前才在日本市場發表，而現在他們又釋出了更多關於Crown Sedan的照片，這輛車是為了主打高階市場所生產的轎車，當然車頭有著最新的bZ風格設計，不過整體看起來不像是Crossover的年輕氛圍，也不是Sport版本的運動氣息，大器風範的設計語彙，加上超高質感的內裝，相信上市之後會吸引許多後座買家的青睞。

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Crown Sedan的設計相當霸氣，更多細節照片揭露這輛車的高級氛圍。
Crown Sedan的設計相當霸氣，更多細節照片揭露這輛車的高級氛圍。
Crown Sedan的車長來到5,030mm、寬1,890mm、高1,470mm、軸距3,000mm，這意味著車輛比起Mirai還要長了56mm，而軸距也多了81mm，符合大型轎車所需要的超大空間感，先前我們就已經知道了這輛車將會在秋季發表，而相信這一個月內就會看到，不過現在透過更多的照片細節我們可以發現Toyota對於這輛車的定位，後擋玻璃傾斜順滑到車尾，而車頭則是擁有較為方正的設計，搭配上19或是20吋的輪圈相當霸氣，而車尾也與車頭一樣有著貫穿式的燈具，在視覺上讓這輛車又更寬了一些。

內裝部分雖然鋪陳與其他Crown車系相同，但是大量使用了木質飾板的加持下，整輛車更有高級感受，在中控台的置杯架更放上了蓋子強調一體性，而原廠甚至強調這些木質飾板經過了200多個原型打造，最終才製作出這個擁有絕佳立體效果的木材，關於動力部分目前還尚未透露，但是除了油電混合動力之外，還會搭載上Miria的氫燃料系統，此外日媒也暗示GR Crown Crossover車型可能會在2024年夏天現身，配備了Hybrid Max升級版本，最大馬力將來到375匹，而且底盤配置將會更有操控感受，意味著懸吊將會有完全不同的調整，更多消息可能會在Crown Sedan發表的時候一並透露。

Crown Sedan的車尾線條具有動感氛圍，但是整體較為方正的設計語彙又呈現出大器之姿。
Crown Sedan的車尾線條具有動感氛圍，但是整體較為方正的設計語彙又呈現出大器之姿。
車尾與車頭一樣有著貫穿式的燈具，在視覺感受上又更寬一些。
車尾與車頭一樣有著貫穿式的燈具，在視覺感受上又更寬一些。
整體鋪陳與其他的Crown車系相同，不過在質感上又更上一層。
整體鋪陳與其他的Crown車系相同，不過在質感上又更上一層。
大量的木紋飾板加持下，將會有更多層峰買家喜愛。
大量的木紋飾板加持下，將會有更多層峰買家喜愛。
Crown Sedan就是為了層峰市場所設計的產品，喜愛日系品牌又想要高級大型房車的群眾將會相當喜愛。
Crown Sedan就是為了層峰市場所設計的產品，喜愛日系品牌又想要高級大型房車的群眾將會相當喜愛。
在後座的舒適度上應該會有是一大重點，屆時會有什麼配備也將是市場焦點。
在後座的舒適度上應該會有是一大重點，屆時會有什麼配備也將是市場焦點。
相信在駕駛感受上應該也會有穩重舒適為主，應該會主打自駕、後座兩相宜的設計。
相信在駕駛感受上應該也會有穩重舒適為主，應該會主打自駕、後座兩相宜的設計。

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