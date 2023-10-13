▲ 甚至更可愛，再試PEUGEOT 408 ALLURE

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開門見山，先說PEUGEOT 408 GT PREMIUM、GT與ALLURE的差異。外觀上，水箱護罩應是最易於辨識的方式，408 GT及GT PREMIUM的縱向放射狀飾條採車身同色處理，而ALLURE則以橫向放射狀飾條綴以鍍鉻樣貌呈現，前者尚有前葉子板的新式盾形獅徽鑲嵌、PEUGEOT MATRIX LED TECHNOLOGY 2.0頭燈油然而生的銳利眼神，外加獅爪印象濃厚的尾燈內容構型，至於408 ALLURE正因此流露素雅簡練型格，令觀者得以專注於曼妙線條與誘人比例，於我言，各有巧妙風景。
座艙內的分別則在配置與材質面向上，就配置來說408 ALLURE主要少了360度環景駐車輔助、3D QUARTZ立體投影式抬頭顯示儀錶、腳踢感應式電動尾門、i-TOGGLES虛擬按鍵觸控面板、Clean Cabin科技整合雙區恆溫空調以及GT PREMIUM專屬的雙前電動椅及電熱與按摩等功能，這些端看個人需求與喜好即可決定，有趣的部分則在差異化鋪陳這部分，不若408 GT與GT PREMIUM的黑頂篷與麂皮、皮革、織布三材質跑車座椅，或GT PREMIUM還能專屬再選配的黑色NAPPA皮革座椅配置，408 ALLURE則以更具歐風的多層次鋪陳 手法，堆疊出質感與設計感兼具的半皮布跑車座椅及別出心裁織布飾板等細節，相較下個人反倒更愛後者的氣質，硬是多了幾分Chill時尚想像。
於是乎，環顧408 ALLURE車室四周，帶點丹寧質感的織布材質不僅呈現在前後座椅，更以一種環繞姿態鑲嵌中控台與前後門飾板等特定區域，復佐以咬花別緻的軟質膠料與鋼琴烤漆或類金屬塗裝等部件，就像身處設計師精心堆砌的頂級起居室，不僅乘坐感極盡本能之舒適，更透過流暢筆觸及美好佈局帶出心理層面的愉悅，豈止如沐春風而已。
當然，絕不能忘記車外線條更是PEUGEOT 408的拿手絕活，之前已在試駕GT PREMIUM時領教過，那種所到之處皆成目光焦點的虛榮感，同為4,687mm x 1,848mm x 1,478mm的身形尺碼，理所當然再為408 ALLURE帶來修長而俐落的剪影輪廓，雖說跨界，但更似層峰跑旅般的熱情洋溢，加上切削鮮明的鈑件摺線與銳角勾勒，由許多角度觀之，又流露幾許Fastback快意美背身影，事實上，見著PEUGEOT 408或許你根本不會想起該如何定義，因為那動人身形，早已令所有人心蕩神馳而意亂情迷。
坐進駕駛座踩下油門，回神的才是遠超過帳面數據的推力 — 說來有趣，這1.2升直列三缸渦輪增壓引擎推送1,455kg車體原以為難免沈重，但或因23.5kg-m/1,750rpm低轉高扭力，更可能源自ETA8智慧型8速手自排變速系統良好的傳輸效率，PEUGEOT 408所呈現的，竟是輕盈明快的加速感動，不奇怪，這套動力系統本即具備超乎一般小排量三缸渦輪增壓引擎的飽滿與和諧，無論拉轉速度、運轉品質、運作聲響皆極具水準，特別是中、低速域的再加速反應，全然無法與其排量聯想，也因此無論於大街小巷或蜿蜒山路，PEUGEOT 408依 舊帶來輕鬆寫意的駕馭魅力，於封閉公路攀上最高速限也僅在轉眼之間，說真的，正常駕駛狀態下很難覺察覺力有未逮的可能性，甚至超乎期望的靈動。
而更棒的地方在於，PEUGEOT 408依舊保有法系車古溜滑順的駕馭反應，加上低寬扁設計讓四只車胎盡其所能推寬也推遠，整體重心之低亦堪稱跨界之最，因而多了幾許安定與沈著，更帶來極具質感的動態調性，於是無論高低速彎角都能輕鬆掌握精準動線，同時透過小 盤徑方向盤與駕駛者導向人車介面，也溝通出更多路面與速度等相關資訊，簡單的說，PEUGEOT 408絕不僅只看來動感，骨子裡同樣保有熱血也熱情的美好基因。
當然其他像是ACC STOP & GO主動式定速巡航附自動煞車及再啟動、ASB主動式煞車輔助系統、BSM長距離盲點偵測警示、DAA駕駛注意力警示系統、LKA車道維持系統、LPA車道保持系統等ADAS先進駕駛輔助系統，則是PEUGEOT 408全車系的標準配備，確保Level 2駕駛輔助於旅途中提供全方位守護，再連同10吋HD全彩觸控螢幕、雙曲恆溫空調乃至180度倒車攝影等配置，即便ALLURE為PEUGEOT 408最易入手的版本，依舊帶來滿滿便利與誠意。
於是我不住再三強調，面對足令所有車迷口水直流的PEUGEOT 408全車系，其中ALLURE反倒成為個人心頭好，當然更多人著迷的是GT及GT PREMIUM魅力四射的帥勁，不過無論何者，絕對都是當今車壇最騒動人心的選項，想想付出136.9萬元起的代價，又還能有誰比起PEUGEOT 408更具吸引力？