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星空聯盟再增戴高樂機場「自營貴賓室」　今開幕裝潢搶先看

▲星空聯盟巴黎戴高樂機場自營貴賓室外牆採用玻璃帷幕，透過恣意流瀉的自然光影，營造出明亮寬敞的氛圍，讓旅客人飽覽機場跑道的遼闊景色。（圖／長榮航空提供）
▲星空聯盟巴黎戴高樂機場自營貴賓室外牆採用玻璃帷幕，透過恣意流瀉的自然光影，營造出明亮寬敞的氛圍，讓旅客人飽覽機場跑道的遼闊景色。（圖／長榮航空提供）

記者許若茵／台北報導

星空聯盟的全新巴黎戴高樂機場貴賓室，在今（13）日盛大開幕，搭乘從第一航廈10號至38號登機門出發的星空聯盟航空公司頭等艙、商務艙以及星空聯盟金卡會員，和符合條件的美國聯合航空俱樂部、加拿大航空楓葉俱樂部會員皆可使用。

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新開幕的貴賓室位於航站通關後的空側，占地約1300平方公尺，可容納超過300名旅客，由建築公司Gensler設計，該公司也於2013年替星空聯盟設計屢獲殊榮的星空聯盟洛杉磯機場休息室。

星空聯盟執行長TheoPanagiotoulias表示，「星空聯盟致力於提升旅客飛行體驗，機場貴賓室則是其中重要的一環，我們非常自豪地推出全新的巴黎機場貴賓室，相信使用過的旅客都能感受到我們在細節的用心」。

貴賓室外牆採用玻璃帷幕，透過恣意流瀉的自然光影，營造出明亮寬敞的氛圍，讓旅客人飽覽機場跑道的遼闊景色。貴賓室的設計理念延續當代旅人需求的主軸，並融入巴黎獨有的特色，室內典雅的牆飾與拱門展現歷久彌新的法國美學，艾菲爾鐵塔的黑白照片搭配當地藝術家精心挑選作品，更散發迷人的巴黎風采，為旅客帶來無以倫比的視覺感受。

▲星空聯盟的全新巴黎戴高樂機場貴賓室，搭乘從第一航廈10號至38號登機門出發的星空聯盟航空公司頭等艙、商務艙以及星空聯盟金卡會員，和符合條件的美國聯合航空俱樂部和加拿大航空楓葉俱樂部會員皆可使用。（圖／長榮航空提供）
▲星空聯盟的全新巴黎戴高樂機場貴賓室，搭乘從第一航廈10號至38號登機門出發的星空聯盟航空公司頭等艙、商務艙以及星空聯盟金卡會員，和符合條件的美國聯合航空俱樂部和加拿大航空楓葉俱樂部會員皆可使用。（圖／長榮航空提供）
設計精美的迎賓酒吧及茶沙龍，提供釀酒大師GerardBertrand及法國南部的葡萄酒、還有來自世界各地的茶及飲料，帶給旅客沉浸式體驗。貴賓室設有私人空間及僻靜的角落，提供給喜愛安靜空間的商務旅客；旅客也可在冬季花園或寬敞的戶外庭院放鬆身心，或在淋浴間梳洗後從容搭機。

星空聯盟客戶體驗副總裁ChristianDraeger說，「全新巴黎機場貴賓室是第七個星空聯盟自營貴賓室，我們精心規劃貴賓室的每一處，透過獨特的裝潢設計及卓越的餐飲服務，為從巴黎這座璀璨之城出發的旅客提供多感官體驗，將機場貴賓室的層次提升到全新高度」。

▲全新巴黎機場貴賓室是第七個星空聯盟自營貴賓室，擁有獨特的裝潢設計及卓越的餐飲服務。（圖／長榮航空提供）
▲全新巴黎機場貴賓室是第七個星空聯盟自營貴賓室，擁有獨特的裝潢設計及卓越的餐飲服務。（圖／長榮航空提供）
巴黎戴高樂機場第一航廈第一間星空聯盟自營貴賓室於2019年翻新，位於航廈內10樓安檢前，提供50號至78號登機門出發申根區航班的旅客及所有適用貴賓室資格的旅客使用。目前巴黎戴高樂機場共有20家星空聯盟成員航空在此營運航班，每週提供464個航班，飛往22個國家的34個目的地。
 

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