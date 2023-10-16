▲ Land Rover宣布2024年式Defender首波配額開放預售

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全新DEFENDER X-DYNAMIC HSE頂級車款
全新2024年式Defender 90與110，全面標配數位儀錶板、11.4吋大型曲面觸控螢幕與ClearSight車內後視鏡。首度導入的X-Dynamic HSE頂級車款，針對設計與舒適面向進行全面升級，採用黑色對比色車頂搭配全景式電動玻璃天窗，搭配20吋緞光深灰色輪圈與車尾黑色拖車環，強化視覺印象；車室內裝則運用檀木黑頂篷、皮革內裝套件、溫莎皮革與Robustec耐磨材質座椅、可調式車室氛圍燈、Meridian音響系統，搭配X-Dynamic專屬門檻踏板全面提升奢華質感。
DEFENDER 110專屬COUNTY外觀選配套件
針對追求Defender獨特個人化風格的車主，Defender 110提供全新County外觀選配套件，靈感源自Defender County經典車款，運用現代化設計致敬4x4全地形王者血統。County外觀套件為Defender 110 SE車款專屬選配，包含搶眼的對比色車頂、對比色尾門、車側County專屬飾樣與County專屬發光前車門金屬門檻， 20吋輪圈則提供兩款選擇，包含與County風格完美搭配的亮白色輪圈選項。
County外觀選配套件對比色組合包含：
- 富士山白車身，搭配塔斯曼藍對比色車頂與尾門，以及塔斯曼藍車側飾樣與門檻踏板。
- 聖托里尼黑車身，搭配塔斯曼藍對比色車頂與尾門，以及塔斯曼藍車側飾樣與門檻踏板。
- 塔斯曼藍車身，搭配富士山白色對比色車頂與尾門，以及富士山白車側飾樣與門檻踏板。
INGENIUM 3.0L柴油動力性能升級
全新2024年式Defender針對Ingenium 3.0L直列6缸雙渦輪增壓柴油引擎進行性能升級，搭載MHEV輕油電混合動力科技，最大馬力提升至300PS，2500轉即可輸出650Nm最高扭力，實現絕佳效能與更為強悍的全地形性能。
2024年式DEFENDER首波配額開放預售
Defender 90三門車型提供D300 S與D300 X-Dynamic HSE車款選項；Defender 110五門車型提供D300 SE、D300 X-Dynamic HSE、P300 X-Dynamic HSE車款選項；全尺寸8人座Defender 130 提供Defender X P400車款。全新2024年式首波配額即日起開放預售，建議預售價266萬起，入主即享 6 年原廠保養專案，詳情歡迎洽詢全台Defender授權經銷商。
| 2024 年式DEFENDER預售資訊
| 車型
| 車款選項
| 建議預售價
| Defender 90
| D300 S
| 266萬起
| D300 X-Dynamic HSE
| 300萬起
| Defender 110
| D300 SE
| 302萬起
| D300 X-Dynamic HSE
| 324萬起
| P300 X-Dynamic HSE
| 312萬起
| Defender 130
| X P400
| 441萬起