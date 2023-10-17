項婕如傳「打傷化妝師差點挨告」 經紀公司澄清：她不在現場
項婕如曾演過電視劇《網紅的瘋狂世界》，以《做工的人》打開知名度，陸續在《親愛壞蛋》、國片《查無此心》、《疫起》有吃重演出，為近來備受矚目的新生代女演員，爆紅的她日前才發文吐露低潮，形容自己「健康一天天在崩塌、像是一個商品被待價而沽」，今（17）日傳出與化妝師爆發肢體衝突，險些挨告。
記者楊穎軒／綜合報導
據《鏡週刊》報導，知情人士爆料，項婕如因為不滿合作的化妝師背後說她閒話，一時情緒失控動手打人，對方驗傷揚言提告，項婕如道歉後才休戰，對此，項婕如經紀公司還原現場狀況，澄清項婕如事發時並不在場，而是透過女助理與工作人員溝通時發生衝突，項婕如的助理表示被對方拿刀劃傷，兩方原本要互告，暫時作罷。
項婕如8月27日在IG發全黑圖，透露全身長蕁麻疹，焦慮到反覆抓破頭皮，為不影響工作打了數不清的點滴與針劑，再表示一路扶持的同事一個個離開，原本不需要擔憂的事情排山倒海而來，還在適應時，「許多案子無疾而終的理由最後都被推回到自己的價值，接手的人不斷更替，比起皮球更像是一個被推來推去的商品，總是待價而沽」，她無法不去想生活支出、家計問題，「我真的好累」。
經紀公司當時回應《NOWnews今日新聞》：「小項近期工作多，身體健康和體力的負擔較大，加上在工作上總是求好心切，自我要求高，形成壓力，公司近期有陪同治療目前已經安排調養計畫，幫助她盡快恢復。」項婕如本人事後受訪說：「我有去曬太陽，之後會再去看中醫（蕁麻疹）！」補充重溫《查無此心》後，看見移工的慘況，轉念覺得自己也沒什麼好抱怨。