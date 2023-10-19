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王匠生魚片
華僑市場內的王匠生魚片以極新鮮的食材為特色，確保生魚片的質量一流。店裡提供了多樣化的生食選項，除了一般的生魚片、握壽司，還有滿滿海鮮的海鮮丼，滿足了不同口味的顧客。儘管價格稍高，但這反映了料理的高品質和經驗豐富的廚師手藝。最值得一提的是，他們家的芥末是新鮮現磨的山葵，搭配上生魚片後，讓整體的味道更加美味。
王匠生魚片
地址：屏東縣東港鎮朝隆路39號華僑市場228攤位
電話：0921241520
營業時間：平日11：00～18：00；假日10：30～18：00；週三公休
守席海鮮丼
喜歡丼飯的你，來到華僑市場絕對不能錯過的就是這攤守席海鮮丼啦！份量澎湃、食材新鮮的生魚丼飯只要五百元就能吃得到。守席海鮮丼主打嚴選直送的黑鮪魚與海膽，除了東港出產的黑鮪魚，還有來自日本的精選黑鮪魚可以選擇，是其他地方難以品味到新鮮美味。另外，每份生魚丼飯都附贈味噌湯和冷泡茶，讓顧客享有完美的用餐體驗。
守席海鮮丼
地址：屏東縣東港鎮朝隆路39號華僑市場375攤位
電話：0976868266
營業時間：週日到週五11：00～18：00；週六10：30～18：00；週四公休
曾鮮生魚片黑鮪魚專賣店
不想為了美食大排長龍嗎？這家曾鮮生魚片店內的座位寬敞充足，因此即使在繁忙時段，也不必長時間等候。對於美食愛好者來說，他們家的甜蝦兩吃絕對不能錯過，一次可以享受到生吃和炒蝦兩種不同的風味，肥美的甜蝦味道鮮甜，口感特別嫩。此外，餐廳不僅有多款生魚片，還有來自日本的新鮮生蠔。曾鮮生魚片餐廳絕對是來到華僑市場的不二選擇。
曾鮮生魚片
地址：屏東縣東港鎮朝隆路113號華僑市場攤位220,221號
電話：0911887121
營業時間：每日10：30～19：00
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漁郎生魚片
華僑市場內CP值數一數二的店家就是漁郎生魚片啦！這裡有黑鮪魚的各種部位，像金三角、上腹、中腹、皮油、赤身等等，簡直是黑鮪魚的寶地。更讓人驚喜的是這裡親民的價格，最便宜的套餐不到四百元就能吃到多款握壽司和生魚片！套餐和丼飯附送的味噌湯裡頭更藏著新鮮的九孔，完全物超所值。如果不習慣吃生食，但也想品嚐美味的海鮮，那麼他們家的全熟星鰻丼也是不錯的選擇喔！
漁郎生魚片
地址：東縣東港鎮朝隆路39號華僑市場攤位331號
電話：0976310032
營業時間：11：00～19：00；週二公休
瑞字號旗魚黑輪
除了生魚片外，華僑市場裡的這家瑞字號旗魚黑輪也是不能錯過的東港美食。瑞字號旗魚黑輪是傳說中旗魚黑輪的發源地，現點現炸的旗魚黑輪，外皮炸得金黃酥脆，裡面還有包蛋，讓人愛不釋手。每隻旗魚黑輪只需要10元，而且還有買十送一的優惠，絕對是物超所值！此外，這裡還提供旗魚丸、花枝排、蝦仁捲、天婦羅、花枝丸等多種選擇，每樣都是50元有找的銅板價，絕對是來到華僑市場的解饞首選。
瑞字號旗魚黑輪
地址：屏東縣東港鎮新生三路928號華僑市場A47攤
電話：0986686077
營業時間：平日13：00～18：30；週末 10：00～18：30；週二公休
阿田現炸香雞翅
除了市場內有美食外，華僑市場對面的這攤阿田現炸香雞翅也是不容錯過的美味！這裡無論是炸魷魚、雞翅、雞脖子還是炸黑輪，都是東港在地人的最愛！而且價格也是超親民，他們的長長魷魚腳每條只要10元，不僅夠粗，而且麵衣薄脆，外皮酥酥的，更有讓人愛不釋手的嚼勁。雞脖子更是只要5元，就能享受到酥酥脆脆的涮嘴口感，怪不得每次老闆一起鍋，大家都搶著夾這些美食。
阿田現炸香雞翅
地址：屏東縣東港鎮朝隆路39號（華僑市場）對面
營業時間：每日15：40，售完為止
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原文出處 : ReadyGo 東港美食｜從生魚片到炸物，六家屏東東港華僑市場不可錯過的美味
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