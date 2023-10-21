南鯤鯓代天府一連二天「藝陣演義」推廣傳統藝陣文化

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南鯤鯓代天府為台灣王爺總廟，同時也是國定古蹟與重要的民俗場所，擁有雙國家文化資產身份更被譽為米其林三星級旅遊景點，主祀「代天巡狩」李、池、吳、朱、范 府千歲五府千歲，每年的四大進香期，吸引著超過千萬人次前來參與，其中的乩童大會和陣頭大匯演是其獨具特色之處。這些陣頭包括宋江陣、金獅陣、家將團、神將團、官將首、鬥牛陣、牛犁陣、布馬陣、南北管、天子門生、十二婆姐、舞龍舞獅等等，甚至包括蜈蚣陣。這些陣頭為五府千歲進香期注入了多元的民間藝術和生氣，也讓台南被譽為「藝陣之鄉」。
「藝陣演義」的參演陣頭多數都擁有特殊的文資身分，每年的演出內容都略有不同。這不僅有助於展現台灣民間藝陣多樣的特色，還幫助學校、社團進行藝陣的傳承和推廣，以實現永續發展的目標。在表演期間，專門聘請藝術總監規劃節目，同時播放由台灣守護文創公司拍攝的介紹短片。現場還邀請名人主持和專家解說陣式的特色，這讓現場觀眾不僅能享受熱鬧的氛圍，也能更深入地了解這些藝陣的背後故事。
今(21)日的演出團隊包括，藝姿舞集、台南大學的舞龍和傳統宋江陣表演，以及來自東山國小的太鼓隊、菁寮國小的金獅陣、新竹縣客家武獅文化協會、彰化和美雅溝里車鼓陣、台南白河竹門國小的龍鳳獅團、新竹縣新瓦屋花鼓隊、台南七股竹橋國小的牛犁歌陣、台南學甲宅港十二婆姐陣。
明(22)日的演出團隊包括，七股樹子腳寶安宮的白鶴陣、澎湖康安傳藝的踏涼傘、金門公揹婆民俗協會、台中外埔水美里義虎團、嘉義振裕堂的八家將、台南新化吳敬堂武英八將團、台南三股龍德宮的跳鼓陣、台中鴻興館的鍾馗陣、彰化王功兩廣國術的龍獅戰鼓團。
為了讓人更好地理解這些藝陣，廟方在每個表演之前都播放專門拍攝的介紹影片，並邀請民俗專家解說各種陣式的特色，讓觀眾既能享受熱鬧的氛圍，也能深入了解每個陣頭的獨特之處。