藍晒圖「好時光靚市集」熱鬧開市 多元、微創商家齊聚

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這場活動是勞動部長期推動「多元培力就業計畫」與「微型創業鳳凰貸款」的成果展現，雲嘉南分署長劉邦棟強調，希望透過一年一次大型市集，讓民眾知道在地非營利組織在社區努力深耕的過程；另他亦鼓勵中高齡民眾與婦女朋友投入微型創業，勞動部提供低利貸款與輔導資源一路陪伴成長，這6年提供逾1萬1000人次創業服務，成功協助近700位民眾創業當老闆，他呼籲現場民眾以實際購買行動支持這些在地優質產品。
劉邦棟說，多元培力就業計畫透過政府與民間團體合作，除補助人力經費外，也協助社區在地紮根，發展產業特色，不僅活化地方更創造就業機會，至今已補助雲嘉南區近2000個就業計畫，創造超過12000個就業機會。
他也舉例，為讓心智發展緩慢的孩子能培養一技之長，台南市慈光心智關懷協會就透過多元就業計畫協助，以串珠作業為出發點，讓孩子訓練手指靈活度、增加記憶能力，不僅家屬可以獲得喘息機會，孩子們更能藉由學習提升內心喜悅與成就感，培養獨立自主的能力。
另位於嘉義新港的南笨港休閒農業區發展協會，主推友善環境農業與在地雜糧加工品，近年運用多元就業方案導入人力積極推展農事體驗與農村遊程，吸引不少遊客參與，還曾榮獲全國金牌農村銀牌獎，現已打出知名度，不僅吸引青年回流就業，也為舊農村創造更多觀光及文化產值，這些都是相當成功的案例。
今日市集活動，展售雲嘉南區各式在地特色產品，包括台南市湧泉生命關懷協會的堅果塔、台南北區振興社區發展協會H型托特包、台南永康鹽興社區發展協會的植物花卉純露、嘉義市啟智協會的花香醋、雲林土庫崙內社區發展協會花生糖、友愛兔工作室的植栽苔球、盅年惟雞餐館養生雞湯等34家多元培力單位與微創店家特色商品，現場還有擴香石彩繪、療癒點點畫、藺草手作、種子串飾等DIY體驗與消費集點抽獎活動，吸引不少民眾支持，買氣強強滾。