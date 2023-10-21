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藍晒圖「好時光靚市集」熱鬧開市 多元、微創商家齊聚

▲勞動部「好時光靚市集」熱鬧開市，雲嘉南分署長劉邦棟出席呼籲大家支持優質好物。（圖／雲嘉南分署提供）
▲勞動部「好時光靚市集」熱鬧開市，雲嘉南分署長劉邦棟出席呼籲大家支持優質好物。（圖／雲嘉南分署提供）

記者張振興/台南報導

勞動部雲嘉南分署今(21)日在藍晒圖文創園區舉辦「好時光靚市集」活動，邀集34家分署輔導的雲嘉南地區具社會企業潛力的非營利組織與微型創業店家設攤，現場匯集特色美食、農產品、文創商品、特色遊程與DIY手作體驗，吸引不少民眾親子同遊，認識雲嘉南在地人文、藝術與產業風貌，相當熱鬧。

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這場活動是勞動部長期推動「多元培力就業計畫」與「微型創業鳳凰貸款」的成果展現，雲嘉南分署長劉邦棟強調，希望透過一年一次大型市集，讓民眾知道在地非營利組織在社區努力深耕的過程；另他亦鼓勵中高齡民眾與婦女朋友投入微型創業，勞動部提供低利貸款與輔導資源一路陪伴成長，這6年提供逾1萬1000人次創業服務，成功協助近700位民眾創業當老闆，他呼籲現場民眾以實際購買行動支持這些在地優質產品。


劉邦棟說，多元培力就業計畫透過政府與民間團體合作，除補助人力經費外，也協助社區在地紮根，發展產業特色，不僅活化地方更創造就業機會，至今已補助雲嘉南區近2000個就業計畫，創造超過12000個就業機會。

▲好時光靚市集吸引不少民眾參與，買氣強強滾。（圖／雲嘉南分署提供）
▲好時光靚市集吸引不少民眾參與，買氣強強滾。（圖／雲嘉南分署提供）
他也舉例，為讓心智發展緩慢的孩子能培養一技之長，台南市慈光心智關懷協會就透過多元就業計畫協助，以串珠作業為出發點，讓孩子訓練手指靈活度、增加記憶能力，不僅家屬可以獲得喘息機會，孩子們更能藉由學習提升內心喜悅與成就感，培養獨立自主的能力。


另位於嘉義新港的南笨港休閒農業區發展協會，主推友善環境農業與在地雜糧加工品，近年運用多元就業方案導入人力積極推展農事體驗與農村遊程，吸引不少遊客參與，還曾榮獲全國金牌農村銀牌獎，現已打出知名度，不僅吸引青年回流就業，也為舊農村創造更多觀光及文化產值，這些都是相當成功的案例。

▲台南市慈光心智關懷協會孩子們的串珠產品，吸引不少民眾選購。（圖／雲嘉南分署提供）
▲台南市慈光心智關懷協會孩子們的串珠產品，吸引不少民眾選購。（圖／雲嘉南分署提供）
今日市集活動，展售雲嘉南區各式在地特色產品，包括台南市湧泉生命關懷協會的堅果塔、台南北區振興社區發展協會H型托特包、台南永康鹽興社區發展協會的植物花卉純露、嘉義市啟智協會的花香醋、雲林土庫崙內社區發展協會花生糖、友愛兔工作室的植栽苔球、盅年惟雞餐館養生雞湯等34家多元培力單位與微創店家特色商品，現場還有擴香石彩繪、療癒點點畫、藺草手作、種子串飾等DIY體驗與消費集點抽獎活動，吸引不少民眾支持，買氣強強滾。

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