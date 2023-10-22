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身價549億蕾哈娜不再躺賺了！最年輕富婆簽12.5億合約復出

▲蕾哈娜身價高達549億元，多年未開唱的她，傳出已經簽下12.5億的合約，預計將在明年復出舉辦巡演。（圖／翻攝蕾哈娜IG）
▲蕾哈娜身價高達549億元，多年未開唱的她，傳出已經簽下12.5億的合約，預計將在明年復出舉辦巡演。（圖／翻攝蕾哈娜IG）

記者吳雨婕／綜合報導

西洋流行音樂天后蕾哈娜（Rihanna）今年8月產下與男友美國饒舌歌手A$AP Rocky的第2個孩子，她從2016年推出專輯《Anti》後，便暫停了歌唱事業，除了今年2月登上超級盃舞台外，已經有4年未有公開演出了，近幾年蕾哈娜轉而發展化妝品、內衣與時尚事業，讓她晉升身價17億美金（約台幣549億元）的最年輕富婆，而在近日有消息指出，她將於明年復出開唱，且已經與主辦單位Live Nation簽下了3200萬英鎊（約台幣12.5億）的合約。

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據外媒《Mirror》報導，有消息指出目前正在休產假蕾哈娜，近來與Live Nation簽下了3200萬英鎊的合約，計畫在2024年、2025年舉辦大型的復出巡迴演唱會，且還會推出2張新專輯，知情人士透露：「她悄悄計畫復出，她的團隊正在洛杉磯忙碌，在她陪伴家人的同時，將復出計畫整合，只要她宣布回歸，2張專輯的素材就會釋出。」

▲蕾哈娜想進入夜店，卻被保全拒於門外。（圖／翻攝蕾哈娜IG）
▲▼蕾哈娜遭爆預計會於明年復出開唱。（圖／翻攝蕾哈娜IG、環球音樂提供）
▲Rihanna蕾哈娜紀錄破不停！（圖／環球音樂提供，2016.04.12）
 
今年2月蕾哈娜挺著孕肚登上超級盃（Super Bowl）表演，她一直享受著家庭時光，不過她沒有因此忽略了事業，她相信團隊會為她的回歸做好一切必要的準備，而對於回歸歌手身分，蕾哈娜並沒有急於一時，因為她自創的化妝品牌，已經讓她成功晉升億萬富婆，以及世界上最有錢的女歌手了。

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