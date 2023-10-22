身價549億蕾哈娜不再躺賺了！最年輕富婆簽12.5億合約復出
西洋流行音樂天后蕾哈娜（Rihanna）今年8月產下與男友美國饒舌歌手A$AP Rocky的第2個孩子，她從2016年推出專輯《Anti》後，便暫停了歌唱事業，除了今年2月登上超級盃舞台外，已經有4年未有公開演出了，近幾年蕾哈娜轉而發展化妝品、內衣與時尚事業，讓她晉升身價17億美金（約台幣549億元）的最年輕富婆，而在近日有消息指出，她將於明年復出開唱，且已經與主辦單位Live Nation簽下了3200萬英鎊（約台幣12.5億）的合約。
記者吳雨婕／綜合報導
據外媒《Mirror》報導，有消息指出目前正在休產假蕾哈娜，近來與Live Nation簽下了3200萬英鎊的合約，計畫在2024年、2025年舉辦大型的復出巡迴演唱會，且還會推出2張新專輯，知情人士透露：「她悄悄計畫復出，她的團隊正在洛杉磯忙碌，在她陪伴家人的同時，將復出計畫整合，只要她宣布回歸，2張專輯的素材就會釋出。」
今年2月蕾哈娜挺著孕肚登上超級盃（Super Bowl）表演，她一直享受著家庭時光，不過她沒有因此忽略了事業，她相信團隊會為她的回歸做好一切必要的準備，而對於回歸歌手身分，蕾哈娜並沒有急於一時，因為她自創的化妝品牌，已經讓她成功晉升億萬富婆，以及世界上最有錢的女歌手了。