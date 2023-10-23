「一隻手要去哪裡燒？」台中截肢男求死後全屍 嘆只能泡福馬林
各縣市多有火化場燒化遺體，若不幸受傷截肢，斷肢能否單獨火化？台中市一位民眾截肢後想火化斷肢，希望身故後能拼湊成全屍，向醫院和市府打聽，都無法「在地處理」，只有泡福馬林、自行冰存、業者集中處理等3個選項，最後忍痛交給殯葬業者，殘肢不知去向。傷者抑鬱沮喪，感嘆自己比狗、貓等毛小孩辦後事還不如，真的是「人不如狗」！
記者顏幸如／台中報導
台中市議會今（23）日民政業務質詢，市議員陳文政要求台中市立火化場檢討現行規定。他指出台中市火化場僅遺體、流產、死胎可以火化，檢附醫療證明的殘肢卻不能火化，相當不近人情。
陳文政說，民間講究身後事要「完整」，若不幸因傷病截肢，也希望百年後能放在一起。日前有民眾截肢後，醫院要求病患選擇處理方式，是自行帶回或交給業者。患者希望先火化，將來身故後可與身體其他部份的骨灰合甕，但台中市沒提供殘肢火化服務，若自行帶回，只能冰在冰箱或買福馬林回家泡，最後忍痛交給殯葬業者處理，殘肢不知去向。
陳文政接到陳情後，遍尋全國各殯儀館規定，發現目前僅高雄殯儀館提供殘肢火化服務。他強調醫療截肢屬極端特殊狀況，案件數應該不多，就算台中提供殘肢火化服務，也不致排擠現行火化業務。呼籲民政局檢視相關規定，別讓不幸受傷截肢的市民抱憾終身。
民政局長吳世瑋答詢時表示，將參考高雄作法，與衛生局、司法機關討論，再評估可行性。