轉啊轉啊轉子發電機，從Mazda Iconic SP概念車預覽未來跑車輪廓
東京車展已正式開展，Mazda也如期於展出帶來Mazda Iconic SP概念車，如先前所說Mazda Iconic SP概念車動力採電能系統，除此之外也從Mazda Iconic SP概念車上看到了Mazda對於未來跑車的想像。
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Mazda在東京車展除展出經典車型外，最受關注的就是Mazda Iconic SP概念車，承襲品牌Less Is More設計風格，Mazda Iconic Sp在4,180mm×1,850mm×1,150mm、軸距2,590mm尺碼下，全車採圓潤無任何折線設計與可樂瓶身形，搭配名為Viola Red的鮮紅車色，讓整體散發熱情優雅之姿。
Mazda Iconic SP讓眾人好奇的莫過於動力系統，Mazda Iconic SP搭載Rotary-EV系統，這套系統已不是新鮮貨，先前MX-30 e-Skyactiv R-EV就是將轉子引擎作為發電機使用，而Mazda Iconic SP為符合跑車特性則配置雙Rotary-EV，不僅可使用氫氣、再生燃料等能源也具備V2L功能，動力輸出370hp最大馬力，只不過有配置電池模組因此車重來到1,450公斤，但50:50 配重仍兼顧操駕樂趣。