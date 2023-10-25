▲ Ferrari發表One-Off的最新成員SP-8，車主來自台灣

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Ferrari客製化部門，為滿足消費者想要獨一無二跑車的心願，為每一位車主打造出所謂的One-Off車款。SP-8就是One-Off的最新成員；SP-8之名是對其搭載的3.9升V8引擎致敬，該具引擎連續四次榮獲著名的年度引擎 (IEOTY)大獎，是Ferrari史上最受好評的動力系統之一，同時SP-8車主來自台灣，數字〝8〞是華人文化極具象徵性的幸運數字，近似於〝發〞的諧音，展現成功與個人成就。
SP-8最大的特色是全上空設計，是一款無車頂的雙座跑車，為提供令人興奮且兼具舒適的駕駛感受，需要透過通過 CFD 模擬、風洞測試和賽道測試，來導引氣流，以確保聲浪與噪音不會造成車內乘客不適，與保有迎風感。
造型上，車輛前半採具Blu Scuro Stellato顏色之碳纖維材質外露設計，後半段則是採霧面 Argento Micalizzato烤漆塗裝，搭配出前後對比感，而在中段進氣口則是以霧面黑色烤漆處理，車頭的氣壩格柵則是以單一鋁鑄件3D列印而成；同時SP-8有著源自其他Ferrari車款的元素並經重新塑造，包括：全新頭燈，Roma 尾燈、擋風玻璃、排氣管，搭配採296 GTB專用色的輪圈。不過配置的五輻輪圈，造型基礎是來自傳奇的F40上使用的經典輪圈，再賦予現代化的風格，加大了孔徑與變得更輕。
座艙中，中控台也經全新設計，並沿用了首次應用於SF90 Stradale的F1 gearbox 換檔機構，座椅採海軍藍 Alcantara®材質包覆，搭配黃色外廓搭配，中控台中央同樣有黃色飾條相搭。
Ferrari SP-8在10月24日於Mugello賽道上亮相展出，直到2023 年 Finali Mondiali Ferrari 結束，此後，它將於 2023年11月16日至2024年 3月於Ferrari博物館展出。