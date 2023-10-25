最可惜的藝人！「2男歌手」才華洋溢眾人激推 有實力卻沒大紅
能在演藝圈存活的藝人，各個不是蘊含特色就是擁有超高人氣。唱片圈競爭激烈，沒有星運或才華，很難讓人記住。有網友在PTT版上詢問「講一個你覺得最可惜的藝人」，引發網友熱烈討論，其中TANK（呂建中）和小宇（宋念宇），被大家公認超有才華，應該要大紅大紫的藝人。
記者薛羽彤／綜合報導
23日有網友在PTT版上詢問「講一個你覺得最可惜的藝人」，原PO則表示「所謂最可惜，就是也許能紅但沒紅，或因為某些元素而無法繼續」，其中原PO提到的TANK和蔡旻佑最有共鳴，還有另一位最多網友提到的，就是小宇。網友紛紛表示，「TANK +1，還挺喜歡他的歌，最近看到他出來變好消瘦憔悴，他如果身體好應該會發展的還不錯吧！」、「小宇，有實力但偏偏不太紅」、「小宇，有點名，歌好聽又能創作。」
此外，還有其他網友提到，蕭閎仁、蕭賀碩、黃義達、林冠吟、林宇中等等，以上歌手都有代表作，歌壇之路卻沒大放異彩，埋沒他們的才華，令不少人感到可惜。
TANK以〈給我你的愛〉、〈專屬天使〉、〈三國戀〉等歌曲打開知名度，日前他登上陸綜《時光音樂會》坦言自己淡出螢光幕前，是因為心臟病而「對舞台有陰影」，還曾被醫生告知「大聲唱歌都會對身體造成危險」，讓TANK不得不減少唱歌表演。
小宇唱過〈終於說出口〉、〈想你的習慣〉、〈唯一的唯一〉等多首經典歌曲，也曾多次入圍金曲獎，還替A-Lin、王心凌、蔡依林、蕭敬騰、林宥嘉等大咖藝人作曲過，音樂才華與實力，網友們有目共睹。