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最可惜的藝人！「2男歌手」才華洋溢眾人激推　有實力卻沒大紅

▲網友在網路上提問最可惜的藝人，眾人激推TANK（左）和小宇，兩人才華洋溢，卻沒能大放異彩。（圖／Tank、小宇臉書）
▲網友在網路上提問最可惜的藝人，眾人激推TANK（左）和小宇，兩人才華洋溢，卻沒能大放異彩。（圖／Tank、小宇臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

能在演藝圈存活的藝人，各個不是蘊含特色就是擁有超高人氣。唱片圈競爭激烈，沒有星運或才華，很難讓人記住。有網友在PTT版上詢問「講一個你覺得最可惜的藝人」，引發網友熱烈討論，其中TANK（呂建中）和小宇（宋念宇），被大家公認超有才華，應該要大紅大紫的藝人。

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▲TANK與唱片公司解約後，加上受到心臟病影響，淡出螢光幕前。（圖 / TANK臉書）
▲TANK受到心臟病影響，淡出螢光幕前。（圖 / TANK臉書）
23日有網友在PTT版上詢問「講一個你覺得最可惜的藝人」，原PO則表示「所謂最可惜，就是也許能紅但沒紅，或因為某些元素而無法繼續」，其中原PO提到的TANK和蔡旻佑最有共鳴，還有另一位最多網友提到的，就是小宇。網友紛紛表示，「TANK +1，還挺喜歡他的歌，最近看到他出來變好消瘦憔悴，他如果身體好應該會發展的還不錯吧！」、「小宇，有實力但偏偏不太紅」、「小宇，有點名，歌好聽又能創作。」

▲小宇多首歌曲讓人朗朗上口，網友認為他的知名度與才華不成正比。（圖／小宇臉書）
▲小宇多首歌曲讓人朗朗上口，網友認為他的知名度與才華不成正比。（圖／小宇臉書）
此外，還有其他網友提到，蕭閎仁、蕭賀碩、黃義達、林冠吟、林宇中等等，以上歌手都有代表作，歌壇之路卻沒大放異彩，埋沒他們的才華，令不少人感到可惜。

▲TANK消失10年，自曝曾因節目上心臟被電擊，從此對舞台產生陰影。（圖 / 湖南衛視時光音樂會微博）
▲TANK消失10年，自曝曾因節目上心臟被電擊，從此對舞台產生陰影。（圖 / 湖南衛視時光音樂會微博）
TANK以〈給我你的愛〉、〈專屬天使〉、〈三國戀〉等歌曲打開知名度，日前他登上陸綜《時光音樂會》坦言自己淡出螢光幕前，是因為心臟病而「對舞台有陰影」，還曾被醫生告知「大聲唱歌都會對身體造成危險」，讓TANK不得不減少唱歌表演。

小宇唱過〈終於說出口〉、〈想你的習慣〉、〈唯一的唯一〉等多首經典歌曲，也曾多次入圍金曲獎，還替A-Lin、王心凌、蔡依林、蕭敬騰、林宥嘉等大咖藝人作曲過，音樂才華與實力，網友們有目共睹。
 

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