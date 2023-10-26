▲ 比預期更物有所值 ─ Nissan Kicks e-Power試駕

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Nissan在電動車時代來臨前，開發了所謂的e-Power科技，與傳統大家印象中的油電混合動力不同的是，e-Power是完全以電力驅動車輛，引擎僅用於發電之用。
在Kicks e-Power上，搭載了一具排氣量為1198c.c.之汽油引擎，搭配容量為2.1kWh鋰電池，搭載之電動馬達可輸出136PS最大馬力與達28.5kgm最大扭力，強勁扭力為同級車之冠，電動馬達植區的動能與強大扭力，讓在Kicks e-Power駕馭起來極為輕盈，但卻不會像純電車那樣粗暴，原廠給的0-100km/h起步加速成績試8.9秒，動力輸出的力道可說調的恰如其分，夠用不過猛，開起來格外輕鬆。
Kicks e-Power的運作可說是十分聰明，引擎並不會無時無刻或動不動就啟動發電，基本當電池電量偏低時一定會啟動，或是在猛力踩下油門需要大動力加速時，引擎也會啟動直接及時地提供電動馬達電力，此外，在長下坡時，避免動能回收系統過度充電，引擎也會啟動以低運轉來消耗多餘位能，另當冷車時，也毀啟動為觸媒增溫，降低汙染，還有e-Power系統運轉轉時，打開引擎蓋引擎也會啟動，進入維修模式，再來就是車輛停止排入〝P〞檔時，踩下油門也會啟動引擎。而當高速巡航時，引擎除了為電池充電也會為馬達提供電力，高效率的運作模式，為Kicks e-Power創造達22km/L的平勳油耗表現，傲視同級車。
此外，有e-Power還有一項特別的設定是，當遇到路面崎嶇時，輪胎噪音大引擎趁機發電，駕駛不易感受引擎噪音，引擎也會藉機啟動發電，系統會基於輪胎轉速變化估算道路噪音變化，選擇合適的引擎轉速進行發電。
而Kicks e-Power也具備單一踏板控制加速與煞車的功能，在運動節能模式下都可以使用單一踏板控制加、減速，而而Kicks e-Power在使用單一踏板控制時的煞車力道也調得相當線性，可以用微放油門來適度地控制車速，只要習慣過後，可讓整段駕馭過程變得更輕鬆。Kicks e-Power除了動能讓人滿意，操控性也在水準之上，同時靜肅性與行路質感更是比國產Kicks精進許多，甚至是優於多數同級車。
相較於國產Kicks，Kicks e-Power在外觀上最大的辨識之處，就是前車門兩側與車尾的e-Power銘牌，胎圈組也換上了全新的17吋五輻是鋁圈搭配馬牌輪胎，而在本次裕隆日產提供的試駕車上另配有上市期間提供升級的運動化套件，使其看起來更加動感。
座艙中基本陳設大致相同，不過，Kicks e-Power配有質感更好的全車真皮3D超體感紓壓座椅及真皮D-Shape皮質運動直覺方向盤，而座椅舒適性向來是Nissan的強項，，Kicks e-Power必然維持了這項傳統，而在前座中央鞍座前緣多了動態模式與EV模式切換紐，並換上了鋼琴烤漆電子排檔桿，略增科技感。
全新進口的Kicks e-Power，建議售價來到了104.9萬，應該不少人會認為怎麼會比國產Kicks多了這麼多，最大的差別當然就是那e-Power動力系統，成本與傳統動力必然會有所落差，而且在實際試駕後，更充沛的動力與協調性更好的操控感，以及靜肅性與行路質感的提升，加上稅負上的優勢以及優異的潔能表現，都不是可以與國產Kicks相提並論的，整體鰾縣都會讓人感到物有所值，同時對手也是包括Mazda CX-3、Toyota C-HR、VW T-Cross等進口CUV，在相對比Kicks e-Power及具有競爭力，若對Kicks e-Power還有疑慮的朋友，建議先實際試駕後，就可以感受到它的價值了。
| 車型
| Nissan Kicks e-Power
| 長/寬/高(mm)
| 4,305/1,760/1,610
| 軸距(mm)
| 2,615
| 車重(kg)
| 1,360
| 動力系統型式
| L3汽油引擎+電動馬達
| 排氣量(c.c.)
| 1,198
| 最大馬力(PS/rpm)
| 236/3,410-9,697
| 最大扭力(kgm/rpm)
| 28.6/0-3,410
| 傳動型式
| 前置前驅
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 扭力桿
| 輪胎尺寸
| 205/55R17
| 平均油耗
| 22.0km/L
| 售價
| 104,9萬元