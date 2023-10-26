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東瀛戰神GT-R純電之後有夠帥 Nissan Hyper Force展現品牌全新設計風格

▲ 東瀛戰神GT-R純電之後有夠帥 Nissan Hyper Force展現品牌全新設計風格
▲ 東瀛戰神GT-R純電之後有夠帥 Nissan Hyper Force展現品牌全新設計風格

Carture 車勢文化

相信大家期待著Nissan推出下一代GT-R已經很長一段時間了，而原廠似乎也不急著推出超級跑車，不過現在於日本移動展上Nissan終於發表了本次的最後一輛概念車款，Hyper Force是展場上的最大亮點，因為這輛車有著純電超跑動力，並且配合著前衛的設計風格，基本上就是在預覽未來的東瀛戰神GT-R。

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Hyper Force是本次Nissan發表的五輛概念車中的最後一輛，同時也是大家最關心的一台車。
Hyper Force是本次Nissan發表的五輛概念車中的最後一輛，同時也是大家最關心的一台車。
Nissan為了這次的日本移動展準備了五輛概念車，而Hyper Force是最後一輛，也是帶給大家最多驚喜的一輛，這輛車擁有1,341匹的最大馬力，並且搭載e-4ORCE四驅技術，輕量化的結構以及固態電池都是亮點，而其實原廠盡量避免提及這是未來的GT-R，但有趣的是這輛車有兩種駕駛模式，一種是GT代表著Grand Touring，另一種則是R代表著Racing，兩者結合在一起剛好就是GT-R，就連原廠都採用這樣的設計思維，讓人很難不將這輛車聯想成未來的純電超跑。

當然這是一輛概念車，因此更詳細的規格細節並沒有揭露，不過Nissan強調這輛車有著最好的重量平衡，包括了輪圈也採用碳纖維材質，加上許多部件也都使用經量化的設計，而這輛車原廠認為是為了吸引喜愛賽車以及遊戲玩家的注意，內裝部分更是與Gran Turismo遊戲的開發商Polyphony Digital進行合作，有著多個浮動式的螢幕，在R的模式下將會變成紅色並且由多個螢幕呈現車輛資訊，而GT的模式則是藍色，並且變成只有一個螢幕顯現相關訊息，另外還可以戴上特殊的遊戲安全帽，在車輛靜止狀態下直接進行賽車遊戲，而下一代的GT-R推出之時究竟會有多少元素從這輛車移植，相信會是一大討論焦點。

五輛概念車都有出現在現場，當然Hyper Force成為了最重要的主角。
五輛概念車都有出現在現場，當然Hyper Force成為了最重要的主角。
五輛車各有特色，也都是原廠朝向不同面向的設計。
五輛車各有特色，也都是原廠朝向不同面向的設計。
車輛擁有極致的空力套件加持，超級凸出的下保桿設計相當有趣。
車輛擁有極致的空力套件加持，超級凸出的下保桿設計相當有趣。
車門的開啟方式採用蝶翼式設計，也看得出來整體結構非常輕量化。
車門的開啟方式採用蝶翼式設計，也看得出來整體結構非常輕量化。
車輛看起來有著相當低的風阻係數值，而車側可以看到採用e-4ORCE四驅系統。
車輛看起來有著相當低的風阻係數值，而車側可以看到採用e-4ORCE四驅系統。
車尾的尾翼設計也相當特別，其形狀設計有著諸多層次。
車尾的尾翼設計也相當特別，其形狀設計有著諸多層次。
車頭兩側還有著翼片，都是為了讓空力表現更好的設計。
車頭兩側還有著翼片，都是為了讓空力表現更好的設計。
輪圈採用碳纖維材料製成，原廠表示這是為了擁有最好的重量平衡演出。
輪圈採用碳纖維材料製成，原廠表示這是為了擁有最好的重量平衡演出。
尾燈的橫柵式設計也非常特別，遠看很像是有著立體造型的燈組。
尾燈的橫柵式設計也非常特別，遠看很像是有著立體造型的燈組。
內裝由Gran Turismo遊戲的開發商Polyphony Digital進行合作開發，非常具有遊戲的感覺。
內裝由Gran Turismo遊戲的開發商Polyphony Digital進行合作開發，非常具有遊戲的感覺。
在GT模式之下是呈現藍色，並且左邊只有單一螢幕呈現資訊。
在GT模式之下是呈現藍色，並且左邊只有單一螢幕呈現資訊。
如果是在R模式之下則會變成紅色，左邊的螢幕會分裂著多塊區域，並且分別呈現不同的重要訊息。
如果是在R模式之下則會變成紅色，左邊的螢幕會分裂著多塊區域，並且分別呈現不同的重要訊息。
座椅配置也非常的具有未來感，似乎在太空艙裡面駕駛一樣特別。
座椅配置也非常的具有未來感，似乎在太空艙裡面駕駛一樣特別。
賽道模式之下螢幕也都會朝向駕駛，在左側儀表台上的小螢幕也可以上下移動，浮動式的設計若是在量產車上看到將會引起風潮。
賽道模式之下螢幕也都會朝向駕駛，在左側儀表台上的小螢幕也可以上下移動，浮動式的設計若是在量產車上看到將會引起風潮。
車尾的擴散器也相當巨大，但畢竟只是一輛概念車，量產車上要有這樣的設計相對困難。
車尾的擴散器也相當巨大，但畢竟只是一輛概念車，量產車上要有這樣的設計相對困難。
Nissan並沒有說到這就是未來的GT-R，但相信會有許多想法及概念從這輛車上擷取。
Nissan並沒有說到這就是未來的GT-R，但相信會有許多想法及概念從這輛車上擷取。

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