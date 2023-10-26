▲ 東瀛戰神GT-R純電之後有夠帥 Nissan Hyper Force展現品牌全新設計風格

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Nissan為了這次的日本移動展準備了五輛概念車，而Hyper Force是最後一輛，也是帶給大家最多驚喜的一輛，這輛車擁有1,341匹的最大馬力，並且搭載e-4ORCE四驅技術，輕量化的結構以及固態電池都是亮點，而其實原廠盡量避免提及這是未來的GT-R，但有趣的是這輛車有兩種駕駛模式，一種是GT代表著Grand Touring，另一種則是R代表著Racing，兩者結合在一起剛好就是GT-R，就連原廠都採用這樣的設計思維，讓人很難不將這輛車聯想成未來的純電超跑。
當然這是一輛概念車，因此更詳細的規格細節並沒有揭露，不過Nissan強調這輛車有著最好的重量平衡，包括了輪圈也採用碳纖維材質，加上許多部件也都使用經量化的設計，而這輛車原廠認為是為了吸引喜愛賽車以及遊戲玩家的注意，內裝部分更是與Gran Turismo遊戲的開發商Polyphony Digital進行合作，有著多個浮動式的螢幕，在R的模式下將會變成紅色並且由多個螢幕呈現車輛資訊，而GT的模式則是藍色，並且變成只有一個螢幕顯現相關訊息，另外還可以戴上特殊的遊戲安全帽，在車輛靜止狀態下直接進行賽車遊戲，而下一代的GT-R推出之時究竟會有多少元素從這輛車移植，相信會是一大討論焦點。