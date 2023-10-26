Gogoro 日本交通展首秀！展示全新 Gogoro CrossOver、MUJI 無印良品聯名車款
Gogoro 首度前進日本交通展 (Japan Mobility Show) ，即日起至 11/5 於現場展出 Gogoro Network 電池交換平台、全新上市的 Gogoro CrossOver、以及 MUJI無印良品聯名車款，並與 MIH 開放電動汽車聯盟（MIH Consortium）首度展示採用 Gogoro 智慧電池的 Project X 三人座概念車。
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Gogoro 積極拓展海外市場，今年底服務版圖將涵蓋全球 45 個城市、支援超過 55 款電動機車。2023 日本交通展期間，Gogoro CrossOver、Gogoro x MUJI無印良品聯名車款也首次於海外亮相。Gogoro CrossOver 是首款二輪跨界休旅，不僅具備靈活空間、安全穩妥、優越性能，還推出逾百款車色組合的客製化服務。 Gogoro x MUJI無印良品聯名車款則由國際知名設計大師深澤直人親自配色，掀起無印風美學熱潮，備受消費者喜愛。
Project X 三人座概念車是全球第一款使用 Gogoro 智慧電池的四輪車輛，由 Gogoro 攜手 MIH 打造創新的智慧移動解決方案。Project X 概念車採用獨特的固定式充電 + 可換電設計，用戶可透過 Gogoro Network 電池交換平台快速補充所需能源，享受靈活便利的都會移動體驗。這是 Gogoro 智慧電池應用首度拓展至四輪運具、跨產業生態系持續升級的又一里程碑。