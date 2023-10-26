▲保時捷 2023 前三季保時捷全球業績穩健

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保時捷董事會主席Oliver Blume 表示：「保時捷產品陣容在全球市場具高度需求，產品獨特性與個人化也正在穩定提升。保時捷的優勢在於其全球重要市場中強健的品牌定位，我們觀察到歐洲、北美以及海外和新興市場地區的銷售成長高於平均水平。保時捷的商業模式建立在汽車業界擁有如此獨特的品牌定位之上。與其他小眾奢華品牌不同的是，我們受益於內部與福斯集團的合作規模及成本優勢。」
過去一年間，保時捷加速投資未來科技，賽車運動，與強化品牌的相關計畫，其中包含「保時捷跑車75周年」之外，也增加預計近期舉辦的產品發表所產生的成本；2024年預計推出至少四款新產品。即使面臨新增成本與通貨膨漲的影響，集團營業利潤維持高水準。
今年前三季，全電動跑車Taycan 的交車數量與去年同期相比成長 11%，達 27,885 部。Lutz Meschke表示：「Taycan將持續章寫成功故事。」在2019年上市之前，保時捷保時捷預計其銷售數量為每年 20,000 部，「儘管因電動車發展需跨越多重難關，致供應與銷售狀況面臨挑戰，我們仍超越此目標。」
儘管宏觀經濟情勢依然充滿挑戰，保時捷已確認今年底前的財測。全球經濟和供應情勢若無明顯惡化，基於銷售收入在 400至 420 億歐元範圍內的情況下，保時捷預計全年集團營業銷售回報率將落於 17% 至 19% 之間。從長遠來看，保時捷的目標放在達成集團營業銷售回報率超過 20%。
保時捷金融服務 （PFS）今年前三季度持續穩定成長：銷售收入成長至25.2億歐元（去年：24.7億歐元）。金融服務部門的營業利潤下滑至 2.3 億歐元（去年：3.01億歐元）。下滑主要原因與利率上升和再融資有關。
保時捷集團
2023 Q1 - Q3
2022 Q1 - Q3
差異
收入
301.3億歐元
267.5億歐元
+12.6%
營業利潤
55億歐元
50.5億歐元
+9.0%
銷售報酬率
18.3%
18.9%
汽車業務現金流
33.9億歐元
32.7億歐元
+3.5%
交車數
242,722
221,512
+9.6%