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保時捷 2023 前三季保時捷全球業績穩健

▲保時捷 2023 前三季保時捷全球業績穩健
▲保時捷 2023 前三季保時捷全球業績穩健

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自 2022 年 9 月 29 日保時捷首次公開募股成功後的第一年，保時捷股份公司再度公佈 2023 年第三季的穩健業務數據。今年前三季，集團銷售收入和集團營業利潤雙雙成長，銷售收入成長12.6%，達301.3億歐元。營業利潤成長 9.0%，達55億歐元。截至2023年第三季末，保時捷股份公司集團的集團營業銷售報酬率比例為 18.3%，落於自設業績目標區間的前半段（去年比例：18.9%）。汽車業務淨現金流為33.9億歐元（去年：32.7 億歐元）。汽車業務的淨現金流量利潤率為12.2%（去年：13.4%）。今年前三季交車數量成長9.6% 達242,722部。

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全球執行董事會副主席兼財務與IT執行董事會成員 Lutz Meschke表示：「保時捷在對品牌和技術進行廣泛投資的同時，我們的業績與現金流也保持穩健。保時捷受益於市場對產品的高度需求，擁有具吸引力的產品陣容與合理的價格策略。」

保時捷董事會主席Oliver Blume 表示：「保時捷產品陣容在全球市場具高度需求，產品獨特性與個人化也正在穩定提升。保時捷的優勢在於其全球重要市場中強健的品牌定位，我們觀察到歐洲、北美以及海外和新興市場地區的銷售成長高於平均水平。保時捷的商業模式建立在汽車業界擁有如此獨特的品牌定位之上。與其他小眾奢華品牌不同的是，我們受益於內部與福斯集團的合作規模及成本優勢。」

過去一年間，保時捷加速投資未來科技，賽車運動，與強化品牌的相關計畫，其中包含「保時捷跑車75周年」之外，也增加預計近期舉辦的產品發表所產生的成本；2024年預計推出至少四款新產品。即使面臨新增成本與通貨膨漲的影響，集團營業利潤維持高水準。

今年前三季，全電動跑車Taycan 的交車數量與去年同期相比成長 11%，達 27,885 部。Lutz Meschke表示：「Taycan將持續章寫成功故事。」在2019年上市之前，保時捷保時捷預計其銷售數量為每年 20,000 部，「儘管因電動車發展需跨越多重難關，致供應與銷售狀況面臨挑戰，我們仍超越此目標。」

儘管宏觀經濟情勢依然充滿挑戰，保時捷已確認今年底前的財測。全球經濟和供應情勢若無明顯惡化，基於銷售收入在 400至 420 億歐元範圍內的情況下，保時捷預計全年集團營業銷售回報率將落於 17% 至 19% 之間。從長遠來看，保時捷的目標放在達成集團營業銷售回報率超過 20%。

保時捷金融服務 （PFS）今年前三季度持續穩定成長：銷售收入成長至25.2億歐元（去年：24.7億歐元）。金融服務部門的營業利潤下滑至 2.3 億歐元（去年：3.01億歐元）。下滑主要原因與利率上升和再融資有關。

保時捷集團

2023 Q1 - Q3

2022 Q1 - Q3

差異

收入

301.3億歐元

267.5億歐元

+12.6% 

營業利潤

55億歐元

50.5億歐元

+9.0% 

銷售報酬率

18.3% 

18.9% 

 

汽車業務現金流

33.9億歐元

32.7億歐元

+3.5% 

交車數

242,722 

221,512 

+9.6% 

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