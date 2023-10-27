▲ Fuso旗艦重卡Super Great六年來首度改款，日本移動展亮相

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Super Great是繼2017年以來，僅六年即進行大改款，全面提升經濟性、安全性和舒適性，搭載6R30高性能12.8L引擎，兼具動能與效率，座艙經過新設計，改善了空氣力學性能，並且配置低滾動阻力輪胎，以利符合日本2025財年JH25燃油效率標準。同時新配了全新設計的LED頭尾燈組，頭燈設計也考量了空氣力學效益，尾燈組並可選配漸進式方向燈。
動力系統搭載原廠代號6R30之高性能12.8L引擎，透過過提高壓縮比和渦輪增壓改進來提高燃燒壓力，從而提高熱效率。並藉由搭配不同之渦輪增壓系統，具有兩種動力輸出設定，T1版本可輸出394PS最大馬力與2,000Nm最大扭力，T2版本則有421PS與2,100Nm最大扭力。
新款Super Great透過全新超高車頂來增加車內空間，改善駕駛舒適性，並加了更多的儲物空間，全新的車頭造型也有效減少行駛時的風阻，以利提高燃油經濟性，而內裝配色也新增了黑色與紅色供選擇，中控台也融入了Black Belt設計元素。全車系也都標配了Easy Access Key按鈕啟動系統。
安全部分，新款Super Great還配備了最新的先進安全技術，配有ABA®6主動防碰撞煞車輔助系統，，該系統透過前方辨識攝影機和毫米波雷達來偵測前方車輛或行人等潛在碰撞因素，發出警告並啟動煞車以降低碰撞風險。 此外，還標配了Active Side Guard Assist 2.0主動側防護輔助系統與前盲點資訊系統、後方影像輔助系統等配備。並可選配電子手煞車系統。
全新Super Great發表亮相後，旋即就會在日本開始販售。