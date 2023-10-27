▲ 【試駕】何謂性能跑旅？小改BMW X6 M60i告訴你

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BMW X6斜背身形先天就散發出濃厚的跑旅氣勢，而小改車型在透過微幅修飾級配備黑化直柵水箱護罩、M空力套件、M擾流尾翼與22吋輪圈等妝點下，進一步強化性能身分。然而在此運動化外型下更在乎的是是否有相符的操駕身手？此次試駕的X6 M60i則是取代先前M50i車型，動力雖為仍為4.4升V8渦輪引擎，但引擎型號則改為S68，並且也導入了48V輕油電系統。
X6 M60i為車系性能二當家，雖然動力輸出不及X6 M來得強悍，但也有530hp最大馬力與76.5kgm峰值扭力，在此動力推動下0～100km/h也只需4.3秒就能完成，而這數據在踩下油門不費吹灰之力即帶動重達2,315公斤的X6 M60i就清楚感受到。然而除了擁有輕盈步伐外，甚至無須刻意或是調整模式，只要略對油門施壓一股厚實且強大的能量就會湧現，而這樣的表現也能應付多數用車環境，懸吊對路面坑洞的吸震與過濾處理也提供一定舒適感受。
雖然是休旅但畢竟是X6 M60i，因此當然要體驗一下Sport與Sport+模式，在Sport模式下就已帶來判若兩車的個性，能量輸出比Comfort來得更強勁，油門反應與變速箱換檔邏輯也變得更加積極，懸吊阻尼回饋作動也更為直接硬朗，而這樣的轉變當然也就帶來更過癮且更沉穩的動態表現。
然而進一步將模式切至Sport+，此時所有表現都變得更加狂暴激進，運動化個性更鮮明的懸吊反應也更能抑制側傾，讓近5米尺碼重達2.3噸的休旅車有著僅視野較高的跑車般操駕感受。此外整合式後軸轉向系統與xDrive四輪傳動更讓X6 M60i在彎中擁有俐落的身手，只不過X6 M60i畢竟有著尺碼與車重等先天因素，因此在靈活度表現就會感受到不足之處。
X6 M60i除外型與動態有著性能感受，座艙部分12.3吋數位儀錶+14.9吋中控螢幕與升級至Operating System 8.5給予科技感與便利性，水晶中控套件與Vernasca真皮內裝更由營造出高級質感氛圍。而在此格局下M多功能真皮方向盤、M碳纖維飾板、M專屬三色縫線安全帶、雙前座M跑車座椅，則額外散發濃郁的熱血性能氛圍。
以往M Performance車型與真正M Car有著一定差異，如今兩者之間的差距已有縮小，此次的X6 M60i就搭載和X6 M相同的型號S68引擎本體，動力也有相當強悍的530hp/76.5kgm最大輸出，動態方面也有俐落且讓人愉悅的表現，同時也兼具日常代步所需的舒適性。