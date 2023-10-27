▲ 國產RV大盤點，新世代ZINGER 1.5T能以跨界之姿佔據7人座MPV一席之地？

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明明是剛性需求 — 7人座MPV
但無論你是經常滿載家人三代同遊，又或是喜歡親朋好友共聚一車到處吃喝玩耍，甚至因工作需求而有大量載人載物的機會，放眼車壇，7人座MPV都是各方面權衡後的最優選，畢竟MPV通常擁有最寬裕的車室空間，擺放3排座椅依舊得以令所有乘員保有舒適的乘坐姿勢，比起近來時興的5+2人座SUV當然更具實用性，與此同時當有載物需求，7人座MPV通常也可立刻化身廂式商旅，擁有一般房車、掀背車或SUV遠遠不及的超大載運容積，更別說方興未艾的Outdoor風潮下，像是營帳、炊事或水上/水下運動等用具越顯複雜且專業，這時7人座MPV不僅可以領著一票親朋好友上山下海，更可搖身一變成為跨界玩樂基地，只不過雖說7人座MPV擁有諸多優勢，得以滿足多數人與家庭的用車剛性需求，但台灣終究不算汽車大國，各大國際車廠卻各有不同的考量與規劃，導致如今7人座MPV選項寥寥可數的窘境。
盤點國產7人座
於是乎，從前MITSUBISHI SAVRIN、TOYOTA WISH或MAZDA5滿街跑的盛況不在，而今在LUXGEN M7退場後盤點市面上所能購得的7人座MPV，以國產面向來看更僅存TOYOTA SIENTA與HYUNDAI CUSTIN兩款而已，其他則隸屬進口產品的範疇，更高的價位與後勤養護成本，不必然滿足多數消費者的期待。
而以價位相對親民的TOYOTA SIENTA來看，其7人座車型計有90.2萬元與94.2萬元兩種車型，其實售價也已逼近百萬大關，但動力、空間、駕駛輔助與科技配備等條件則相對接近小型車，若經常面對多人乘坐狀況確有不夠用的可能性。至於近期廣受好評的HYUNDAI CUSTIN則以更大的車格與豐富的配置席捲市場，唯一可惜的部分在於買家需將預算拉高至起碼132.9萬元至146.9萬元，對於精打細算的消費者而言，有一定的價格門檻需克服跨越。
國產7人座規格/價格對照表
理想7人座MPV的條件
正因7人座MPV有其難以取代的功能性，相較其他車款通常也須具備更多條件方得以滿足日常使用機能性，舉個例，由於常有多人乘載的需求，若動力輸出貧弱將難以應付高負重狀狀，車也容易變得遲鈍難開，而彷彿一體兩面的，通常充足的動能也象徵更大的排氣量，亦即更高的油耗與稅金，如此而來對於車主將構成一定程度的心理或經濟負擔，此外若車體不夠方正寬裕，規劃7人座車室時將容易顧此失彼，令第3排甚至第2排空間不夠舒適好坐，長途久坐後座乘員難免哀聲連連，甚至載運大型物件時容易發生不夠用的窘境，而如果經常南來北往旅運或奔波，便利好用的LEVEL 2先進駕駛輔助系統也是超級好物，不僅可大幅減低長時間駕駛的生理與心理負擔，同時令長途旅程更加輕鬆便利，更可有效提升行車安全，可惜的是若將上述諸多條件加總，會發現市面上多數7人座MPV要不無法面面俱到，否則就得將預算拉得更高，方能滿足當今買家的全方位使用目的。
就在ZINGER 1.5T加入後...
2023年10月，台灣車市7人座加入了生力軍 — 中華CMC ZINGER 1.5T，與其說是改款產品，不如將其看作全新車款更合理，首先動力系統改以1.5升缸內直噴渦輪增壓引擎，其次變速系統也換上ZF素負盛名的8速自排變速箱，由此獲得更具效率的動態反應，同時更備有完整的ADAS先進駕駛輔助系統，成就Level 2輔助駕駛能力，加上ZINGER與生俱來的大空間，現更配置標準7人座車型供選擇，等於無論動力系統、傳動系統、安全系統、輔助系統與座艙規劃面向上，皆獲得了大幅度進化與革新，由此而來百萬內預算即可購得一輛滿載闔家歡樂，又能兼顧工作與事業，同時還能完整滿足當代造車標準的7人座車款，當然讓原已沈寂的國產7人座級距有了久旱逢甘霖的新故事。
正7人大空間
最令人驚喜的部分首先發生在空間配置上，新世代ZINGER 1.5T 7人座的第2排座椅不僅備有6 / 4分離收折功能，同時椅背也能自由調整傾角提供最適化乘坐姿勢，不僅如此第2排座椅也具備195mm前後滑移距離與前翻摺疊功能，能夠最大化滿足第3排空間並便利第3排乘員進出車室，連同座高260mm的第3排座椅(同樣具備可調式椅背)所帶來的舒適乘坐表現，新世代ZINGER是款真正能讓3排乘員同感自在舒適的7人座車款。
小排量渦輪 + 8速自排 + LEVEL 2 ADAS
除卻七人座空間與機能外，新世代中華ZINGER 1.5T也全方位帶來極其優異的表現，搶在正式發表前，我們已紮紮實實的與其相處了兩整天，實際試駕下，可發現這具1.5升缸內直噴渦輪增壓引擎所帶來的172匹 / 26.4公斤米輸出，讓4,665mm x 1,775mm x 1,800mm的偌大車身帶起速度毫不拖泥帶水，甚至給人輕盈奔放的感受，與此同時必須大加讚揚這套ZF變速系統，8個前進檔位的配置加上柔滑迅捷的換檔反應，讓整輛車駕馭起來更為暢快恣意，就算滿載全車人員與行李裝備加速依舊輕鬆寫意，值得稱道的是同時依舊保有13.4km/L的最佳平均油耗測試值，再連同加總每年僅11,920元的牌照稅與燃料費，光是動力部分便可察覺中華汽車開發部門的滿滿誠意。
另外當然還有LEVEL 2 ADAS先進駕駛輔助系統部分，新世代ZINGER 1.5T利用全速域ACC主動車距控制巡航系統、FCM主動式智慧煞車輔助系統含行人偵測功能、LKA車道置中輔助系統甚至高階車型的TJA交通壅塞輔助系統、BSW盲區偵測警示、LCA車道變換輔助，RCTA後方交通警示、RECW後方防追撞警示、LVSA前車駛離警示、AHB智慧型遠光燈系統等配置，因而獲得LEVEL 2輔助駕駛能耐，應有盡有是一回事，令人驚喜的部分更在於整套系統實際使用起來匹配度相當和諧，像是ACC加減速的作動或LKA車道置中的方向盤修正過程皆十足圓融流暢，並不會帶來過分突兀的不適感，同時也能精準掌握周遭車輛與路線，讓人格外安心信賴，在試駕過程中我們幾乎一上高速公路或快速道路便開啟ADAS功能，其運作質感與反應甚至堪比進口豪華品牌入門級距。
在座艙內也有更多細節待發覺，舉個例，旗艦型所配置的10.25吋全數位液晶儀錶便帶來更直覺且豐富的科技體驗，同時也能完整顯示ADAS先進駕駛輔助系統當前作動狀態，而中階車型以上具備的9吋觸控式多媒體影音主機，甚至具備跨級也相當少見的無線Android Auto手機連結功能(當然無線Apple CarPlay也一併附上)，其他像是前排恆溫空調與FAST KEY / PUSH START免鑰匙啟動等配置亦超乎過往想像，後排也一如既往具備前一代ZINGER便設置的後座獨立空調，不只是出風口，而是有後座冷氣蒸發器與出風口緊連的設計，搭配４個出風口，並可調整風量大小，後座冷房效果佳，畢竟新世代ZINGER 1.5T的車廂空間可不小，如此方能讓全車乘員都能享用舒適宜人的體感溫度。
為多數台灣家庭量身打造的7人座
正因7人座市場的選擇性越見受限，對比新世代ZINGER 1.5T所帶來諸多令人喜出望外的表現，對此我們極為看好這款新車帶來的正面效應，以其所屬80~90萬元價位帶看來，無論動力、稅負、油耗、安全、科技、空間與駕駛輔助面向皆難以挑剔，而經過這一整段時間的相處與體驗，各方面良好的匹配與協調性更讓好感度滿溢，自此台灣市場增加的將不只是一款全新7人座而已，更象徵了為一定比例國人家庭所量身訂製的專屬車款，而未來相信也將成為許多家庭共同的生活經驗與美好回憶。